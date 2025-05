El teixit empresarial del polígon de Can Palet es constitueix en associació

L’Agrupació de Polígons de Terrassa (APT) ha impulsat la creació d’una nova associació, l’Associació d’Empresaris i Propietaris del polígon de Can Palet. La constitució de l’associació s’ha formalitzat a la seu de la Cecot, amb l’aprovació dels estatuts i l’elecció de la junta directiva, integrada per Carme Rico, com a presidenta de l’associació, Juan Esteban Garcia, Antonio Gordillo i Víctor Garcia. L’acte de constitució ha comptat amb la presència del president de l’APT, Jordi Vilar, i la directora de col·lectius empresarials de la Cecot, Núria Amela.

Aquesta nova associació neix amb la voluntat de representar i defensar els interessos de les empreses ubicades al polígon d’activitat econòmica de Can Palet, i s’alinea amb l’estratègia de l’APT d’impulsar l’associacionisme als diferents polígons industrials de la ciutat, "reforçant-ne així la cohesió i la interlocució amb l’administració", expliquen des de l'entitat.

El polígon de Can Palet es va constituir l’any 1970 i està situat al districte 3, al marge esquerre del torrent de Vallparadís. Està delimitat per la carretera de Montcada al nord, l’avinguda de Santa Eulàlia al sud, l’avinguda de les Glòries Catalanes a l’est i el parc de Vallparadís a l’oest, tot just al costat del polígon Santa Margarida I. "Aquest espai industrial concentra una activitat econòmica diversa, amb presència d’empreses dedicades a la producció, la logística, el lloguer de béns immobiliaris, el comerç al detall i a l’engròs de carn i productes carnis, la preparació i filatura de fibres tèxtils, la fabricació d’estructures metàl·liques i altres serveis industrials", destaquen des l'APT.

Mobilitat, neteja i seguretat, les principals problemàtiques

Segons Carme Rico, “la principal problemàtica que tenim actualment al polígon és la mobilitat, la neteja i la seguretat”. La presidenta ha explicat durant la reunió de constitució que fruit d’un treball de camp i converses amb representants empresarials del polígon, s’han identificat diverses problemàtiques i necessitats comunes que afecten el bon funcionament i la competitivitat de la zona. Entre els principals greuges detectats hi ha la manca de manteniment de les infraestructures de connectivitat i dades, la "insuficient" neteja i manteniment general, una senyalització viària "escassa", l’absència de voreres i la il·luminació "deficient". A això s’hi sumen deficiències en el subministrament d’energia, dificultats per atreure talent qualificat, problemes de mobilitat, especialment en l’accés de vehicles de gran tonatge, i una sensació creixent d’inseguretat per robatoris, vehicles abandonats i poca presència policial, assenyalen.

Acte de constitució de l'Associació d’Empresaris i Propietaris del polígon de Can Palet

Cecot

Davant d’aquest context, la nova associació vol esdevenir “una eina útil per coordinar esforços entre empreses, donar veu a les seves necessitats davant l’administració i impulsar millores que reverteixin en la competitivitat i el benestar del conjunt del teixit empresarial”, ha expressat la presidenta. Rico ha destacat també el compromís de l’entitat destacant una aliança “per millorar totes aquestes: "esperem que altres empreses també ens donin suport. Estem oberts al fet que totes les empreses del polígon de Can Palet s’hi sumin per col·laborar i millorar l’entorn”.

Cinc polígons sense associació

Amb aquesta nova incorporació, l’APT continua avançant en el seu objectiu d’aconseguir que tots els polígons de Terrassa comptin amb una associació pròpia. Jordi Vilar, president de l’Agrupació de Polígons de Terrassa (APT), ha comunicat que “amb aquesta nova associació que hem aconseguit signar avui, en portem 11 de 16. Per tant, en queden cinc, que espero que aquest 2025 puguem portar a terme i fer el 100% d’associacions”. Això permetria, segons Vilar, enfortir el paper dels polígons davant de les administracions públiques i millorar conjuntament el teixit empresarial de la ciutat, manifestant “que tots els polígons de Terrassa puguem fer força davant de l’administració per mirar de millorar el teixit empresarial de la ciutat”.

Pel que fa als objectius a curt termini, Vilar ha apuntat dues prioritats, d’una banda: “finalitzar la constitució dels cinc polígons que ens falten” i, d’altra banda, “posar en marxa el Pla Director de Polígons, un projecte que tenim en marxa amb l’Ajuntament i que compta amb finançament de la Diputació. Ara és moment de posar fil a l’agulla”.

En un missatge final dirigit als polígons encara no constituïts, Vilar fa una crida a l’associacionisme animant “a qualsevol polígon que encara no estigui constituït que es posi en contacte amb nosaltres. Continuarem treballant perquè sigui així”. També ha volgut encoratjar el “conjunt del teixit empresarial de la ciutat de Terrassa a buscar la seva associació, integrar-s’hi i treballar conjuntament amb la gent que està al capdavant de cada una de les agrupacions”.