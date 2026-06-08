El terrassenc Ramon Pastor assumeix la presidència de Respon.cat

El terrassenc Ramon Pastor, president del centre tecnològic egarenc Leitat, ha estat escollit nou president de Respon.cat, l’organisme empresarial de referència en responsabilitat social empresarial (RSE) a Catalunya. El nomenament es va formalitzar durant l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, celebrada el passat 2 de juny a l’ESCI-UPF, i obre una nova etapa al capdavant de l’associació.
Pastor pren el relleu de Rafel Oncins, que ha ocupat la presidència durant els darrers quatre anys, un període que des de Respon.cat qualifiquen de consolidació, creixement i projecció de l’organització. Amb aquest canvi, l’entitat dona continuïtat a una trajectòria de lideratge empresarial que també han encapçalat figures com Josep Santacreu i Mercè Mullor.
En la seva primera intervenció com a president, Pastor va reivindicar la necessitat que la responsabilitat social disposi d’una veu pròpia dins del món empresarial. Segons va destacar, Respon.cat és una associació singular per la diversitat d’empreses que en formen part, tant per dimensions com per sectors d’activitat, unides pel compromís amb la societat.
El nou president també va posar l’accent en el valor de la comunitat empresarial que representa l’associació i en la necessitat de reforçar els vincles entre les organitzacions membres. En aquest sentit, va defensar que el repte passa tant per continuar ampliant la base social com per fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre les empreses associades.
Pastor va assenyalar igualment que l’entitat ha de fer “un pas endavant” per contribuir a liderar un projecte de país davant dels reptes actuals i ajudar a construir una Catalunya "sostenible ambientalment, socialment i econòmicament".
Des de Leitat han valorat molt positivament aquesta designació, que consideren coherent amb la trajectòria de l’entitat en la promoció d’una innovació amb impacte social. El centre tecnològic, amb més de 120 anys d’història, defensa un model de desenvolupament que combini competitivitat, sostenibilitat i responsabilitat, uns valors que, segons l’organització, també marcaran aquesta nova etapa de Pastor al capdavant de Respon.cat.
Durant l’assemblea també es va aprovar la memòria d’activitats i el tancament econòmic del 2025, així com el pla d’actuació i el pressupost per al 2026. El nou full de ruta de l’associació fixa com a prioritats l’ampliació de la base social, l’enfortiment de la relació amb les empreses membres, la millora dels programes i serveis, la consolidació de la comunitat i el reforç del paper de Respon.cat com a referent de la responsabilitat social empresarial a Catalunya.
La jornada també va servir per renovar parcialment la junta directiva, amb la incorporació de noves empreses i organitzacions: Leitat Centre Tecnològic, Excavacions Iluro, Electrònica Saltó, Nou Patufet SCCL, Calaf Grup i EAP Poble Sec CAP Les Hortes.