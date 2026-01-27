El Vallès brilla als Premis Respon.cat amb Leitat, Fluidra i Epson

Tres empreses del Vallès Occidental han estat reconegudes aquest dimarts amb tres Premis Respon.cat, que han celebrat la seva desena edició amb un acte a la Llotja de Mar de Barcelona. El centre tecnològic terrassenc Leitat i les empreses del sector de les piscines i el wellness Fluidra i de tecnologia d’impressió, projecció i robòtica Epson, amb seu a Sant Cugat del Vallès, han resultats guardonades en el marc d'unes distincions ja consolidades com els premis de la responsabilitat social de les empreses a Catalunya.
En l'esdeveniment celebrat a la ciutat comtal, davant d’una nodrida representació de món empresarial, s’han posat en valor les iniciatives que integren la responsabilitat social empresarial (RSE) com a part del model de negoci i motor de canvi per a un futur més just i sostenible.
Fluidra (Sant Cugat) com a empresa gran i Pensium (Barcelona) com a pime han merescut el premis a la trajectòria del compromís en RSE. Henkel (Barcelona), Epson (Sant Cugat) i Ampans (Manresa) han estat reconegudes per les bones pràctiques de voluntariat, col·laboració ambiental i reforma horària.
Els premis també reconeixen una persona per la seva trajectòria de compromís en RSE, en aquesta ocasió per a Anna Sorli (Barcelona), presidenta de Sorli Supermercats. Per la seva banda, Manresa ha estat la ciutat reconeguda com a territori socialment responsable.
Enguany s’incorporen dos nous reconeixements: al compromís amb la comunitat i aliances, per a La Unió (Barcelona), i a la innovació sostenible, per a Leitat (Terrassa). Es dona la circumstància que La Unió acaba la celebració dels 50 anys mentre que Leitat comença la celebració dels 120 anys.
En el decurs de l'acte s’ha projectat un vídeo de cada empresa reconeguda, que s'ha elaborat expressament per a l'ocasió, destacant les seves bones pràctiques de responsabilitat social.
De Fluidra, el jurat ha destacat el seu bon govern, el foment del consum responsable de l’aigua, la sostenibilitat transversal i la seva RSE "molt formalitzada". Epson ha estat reconeguda pel seu programa ambiental de col·laboració, en aliança amb entitats ambientalistes, i el seu treball en la reducció de plàstics i la circularitat. De Leitat s'han valorat els seus 120 anys d’història al servei de la innovació, la recerca aplicada i la transferència tecnològica.
Els Premis Respon.cat tenen el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.
Per facilitar la divulgació de les bones pràctiques, Respon.cat ofereix l’oportunitat de dialogar amb les empreses guanyadores. Durant el mes de març, es duran a terme les Jornades de Transferència de Bones Pràctiques, un espai d’aprenentatge col·laboratiu on compartir de primera mà els reptes i dificultats experimentats. Cada empresa exposarà la seva experiència en un taller obert, oferint una oportunitat única per intercanviar coneixement i inspirar noves iniciatives.