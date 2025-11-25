El Vallès Occidental brilla a la 3a Nit dels Autònoms de Catalunya

El talent autònom del Vallès Occidental ha sortit reforçat de la 3a Nit dels Autònoms de Catalunya, celebrada dilluns al vespre a l’Antiga Fàbrica Damm. Dels sis reconeixements atorgats per Pimec Autònoms, dos van recaure en projectes del territori: Ferreria Balsells, de Castellbisbal, i The CoMaking Space, de Rubí.
175 anys d’ofici
En la gala es van reconèixer les millors iniciatives empresarials de persones autònomes durant l’any 2025 en diferents àmbits. El guardó a la tradició familiar i relleu generacional va posar en valor la trajectòria de Rafael Balsells al capdavant de la Ferreria Balsells, de Castellbisbal, i la seva voluntat per donar per continuïtat a aquest projecte familiar. Pimec Autònoms en va destacar els 175 anys d’història, mantenint viu l’ofici de ferrer al llarg de diverses generacions, “amb una trajectòria que exemplifica un relleu generacional sòlid i un compromís constant amb el valor econòmic i cultural que el negoci aporta al seu entorn”.
Referent de reinvenció
En la categoria de capacitat de reinvenció, el reconeixement va ser per a Montserrat Ramos i Joel Dorado, fundadors de The CoMaking Space, ubicat a Rubí. El projecte, nascut després d’un canvi de rumb a escala professional de tots dos, s’ha convertit en un espai col·laboratiu d’oficis que integra tallers, maquinària i recursos compartits per a artesans, creadors i professionals independents. La iniciativa ha permès dinamitzar el teixit productiu de la ciutat, connectant talent local i atraient nous perfils que busquen un entorn flexible i cooperatiu per desenvolupar els seus projectes.
La Nit dels Autònoms de Catalunya, que reuneix anualment el teixit autònom català, vol posar en valor l’activitat professional independent com un motor essencial del creixement socioeconòmic del país. Enguany, més de 250 persones van assistir a l’acte, que va comptar amb intervencions de la consellera d’Economia, Alícia Romero; el president de Pimec, Antoni Cañete; i la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach. Aquesta útima va reclamar “unes regles de joc més justes i adaptades a la realitat actual”, així com reformes en el RETA, l’IRPF, simplificació administrativa i una limitació de la responsabilitat dels professionals.