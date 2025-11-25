Més de cinquanta dones han participat en el projecte “Talent Femení”, una iniciativa impulsada pel SOC i executada per Foment de Terrassa, que té com a objectiu avançar cap a la igualtat de gènere en el mercat laboral i fomentar la presència femenina en sectors clau com el químic i farmacèutic.
El programa, que s’ha desenvolupat fins al 31 d’octubre de 2025 dins del marc del Programa de Projectes Innovadors i Experimentals 2024, ha combinat itineraris formatius, tutories personalitzades i accions d’orientació laboral. Les participants han seguit tallers d’elaboració de currículums, preparació d’entrevistes, identificació de competències i capacitació en habilitats directives i eines digitals. Aquest acompanyament s’ha reforçat amb un treball de mapatge dels sectors químic i farmacèutic, permetent detectar oportunitats laborals concretes i necessitats formatives específiques
Una de les apostes més innovadores del projecte ha estat la creació d’una xarxa de mentoria entre dones professionals. Dotze mentores han acompanyat 17 participants que buscaven orientar-se per accedir o consolidar-se en llocs de lideratge. Paral·lelament, jornades de “networking” i un “speed dating” laboral han facilitat la connexió amb empreses i l’ampliació de les xarxes professionals de les participants.
Un total de 29 de les 53 participants han aconseguit feina en llocs alineats amb el seu perfil professional, amb contractes indefinits i jornades completes. La resta segueix vinculada a Foment de Terrassa per continuar amb itineraris d’orientació i activitats de millora de l’ocupabilitat.