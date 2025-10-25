Els afiliats a la Seguretat Social creixen un 1,74%

Terrassa recupera la tendència a l’alça pel que fa a persones afiliades a la Seguretat Social. Segons dades emeses per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 31 de setembre hi havia 102.905 terrassencs i terrassenques amb un contracte laboral vigent, un augment de l’1,74% respecte al mes anterior, l’agost, quan es va patir una petita davallada. Aquest augment intermensual ha suposat la incorporació d’un total de 1.785 ciutadans de la ciutat que estan cotitzant a la Seguretat Social. Els resultats obtinguts estan arrodonits a xifres múltiples de cinc.
Si se separen les dades segons el sexe dels afiliats, es pot observar una pujada important en el nombre de dones contractades, mentre que la contractació masculina, tot i que també ha augmentat, ho ha fet de manera més discreta. Percentualment, s’han afiliat un 0,83% més d’homes respecte al període anterior (+455), mentre que l’increment en les dones ha estat del 2,74% (+1.330). Això indica que, per cada 4 contractes que han signat persones residents a Terrassa, 3 els han aconseguit dones de la ciutat.
Amb tot, aquest és el tercer millor registre històric pel que fa a afiliacions a la Seguretat Social dels terrassencs, només superats pel maig i el juny d’aquest mateix 2025, quan es van superar (en el cas del juny) o igualar (al maig) els 103.000 ocupats. Comparativament amb el setembre del 2024, enguany s’han millorat les xifres un 1,79% (+1.830).
108.000 afiliacions
Pel que fa al nombre total d’afiliacions a la Seguretat Social, també hi ha hagut un increment respecte a l’agost. En aquest cas, es comptabilitzen totes les activitats econòmiques per les quals una persona pot cotitzar, amb la qual cosa un mateix ciutadà pot estar inclòs diverses vegades.
El setembre del 2025 s’han registrat 108.000 afiliacions per part d’habitants de Terrassa, mentre que a l’agost va haver-hi 105.595. En percentatges, això suposa que, a 31 del passat mes de setembre, hi havia un 2,23% més d’afiliacions (+2.405) respecte al mes anterior. Si es fa la comparació anualment, s’observa que l’increment és lleugerament inferior, un 2,03%, que, en nombres absoluts, significa que hi ha 2.190 afiliacions més.
Discriminant les dades per sectors econòmics, es pot detectar una davallada del 6,67% en el nombre d’afiliacions relacionades amb l’agricultura (-10), una xifra que es compensa amb la pujada a la indústria del 0,06% (+10). On hi ha hagut més variació, en nombres absoluts, ha estat en els sectors de la construcció i el de serveis, els quals han crescut un 4,77% (+420) i un 2,43% (+1.985) respectivament pel que fa a afiliacions a la Seguretat Social.