El Vallès Occidental ha registrat fins al setembre d'aquest any més expedients de regulació d'ocupació (ERO) que en el mateix període de l'any anterior, però amb moltes menys persones afectades. De fet, els treballadors inclosos enguany en procediments d'aquest tipus són menys de la meitat que els dels primers tres trimestres de l'any passat.
Segons les dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu, fins al tercer trimestre del 2026, la comarca acumula 53 expedients i un total de 1.189 treballadors inclosos pels 47 procediments i els 2.581 afectats dels primers nou mesos del 2025. Així doncs, hi ha hagut un augment d'un 12,76% en expedients i un descens d'un 53,93% en afectats.
Per tipus de procediment, 24 dels expedients d'enguany corresponen a extincions, 16 a suspensions de contracte, 11 a reduccions de jornada i 2 a altres tipus (un combinava mesures de suspensió i reducció i l'altre, de suspensió i extinció). Pel que fa a les persones afectades, gairebé la meitat (49,8%) ho han estat per mesures d'extinció (592), prop d'un terç (30,7%; 365) per suspensió de contracte i el 19,5% restant (232) per reducció de jornada. Sectorialment, el 69,1% de les persones afectades prové de les indústries manufactureres (822).
L'any passat, en canvi, van predominar els expedients de suspensió (25) per davant dels d'extinció (17), reducció de jornada (3) i 2 que combinaven mesures de suspensió i reducció. En aquest sentit, pel que fa als treballadors inclosos, la majoria (1.865) ho van ser per mesures de suspensió, seguits de 655 assalariats a qui se'ls va extingir el contracte i 61 a qui se'ls va reduir la jornada.