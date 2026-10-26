Vytrus eleva un 79% el benefici semestral, fins als 2,58 milions d'euros

Vytrus Biotech va tancar el primer semestre del 2026 amb un benefici net de 2,58 milions d’euros, un 79% més que en el mateix període de l’any anterior. L’informe del primer semestre del 2026, publicat ara després de la revisió de l’auditor, confirma l’avançament de resultats que la biotecnològica terrassenca va presentar al juliol, amb petits ajustos a l’alça en alguns indicadors. La xifra de negoci es manté en 6 milions d’euros, un 37% més que durant la primera meitat del 2025, mentre que l’EBITDA arriba als 3,51 milions, un 68% més.
Les diferències respecte de les dades provisionals són limitades. La facturació es manté en 6.003.334 euros, sense canvis, mentre que l’EBITDA passa de 3.475.788 a 3.506.946 euros, un 0,9% més del previst. El benefici net s’ha revisat a l’alça un 3,1%, des dels 2.501.271 euros anunciats al juliol fins als 2.578.162 euros definitius. El flux de caixa operatiu, per la seva banda, puja lleugerament, dels 2.735.799 als 2.742.606 euros, un 0,25% més.
La rendibilitat de la companyia terrassenca fins al juny ha crescut per sobre de les vendes. El marge EBITDA s'ha situat en el 58,4%, davant del 47,6% del primer semestre del 2025, i el resultat d’explotació ha augmentat un 84%, fins als 3,01 milions d’euros. Segons l’informe, els costos operatius han crescut un 11%, força menys que la facturació, mentre que els costos financers s'han reduït un 20%.
"Superar els 10 milions d’euros de vendes en els últims dotze mesos, amb un marge EBITDA del 58%, confirma que avancem amb pas ferm cap als objectius del nostre pla estratègic 2024-2027", assenyala Albert Jané, conseller delegat i cofundador de Vytrus. L'empresa ha superat els 10 milions d’euros de facturació acumulada en els dotze mesos fins al juny, davant dels 6,92 milions del mateix període de l’any anterior.
Europa lidera el creixement
La Unió Europea, inclosa Espanya, ha estat el principal motor de l’activitat, amb un increment de les vendes del 49%. La facturació a Espanya ha augmentat un 56%, fins als 2 milions d’euros, mentre que la resta de la Unió Europea ha crescut un 42%, també fins als 2 milions. Els mercats de fora de la UE han aportat els 2 milions restants, un 19% més que un any abans. Les vendes internacionals representen el 67% del total.
Per regions, Llatinoamèrica ha registrat l’augment més destacat, amb un 83%, seguida de l’Àsia-Pacífic, amb un 24%. Als Estats Units, en canvi, les vendes han retrocedit un 14%, en línia amb la desacceleració observada durant els primers mesos de l’any. La companyia espera una recuperació progressiva d’aquest mercat cap a final d’exercici. A 30 de juny, Vytrus comercialitzava els seus productes en 52 països, cinc més que un any abans.
Nova tecnologia abans d'acabar l'any
El semestre també ha estat marcat per les inversions destinades a ampliar la capacitat productiva. Vytrus ha invertit 1,35 milions d’euros en immobilitzat material, davant dels 330.000 euros del mateix període del 2025. El conjunt dels pagaments per inversions, incloent-hi la recerca i desenvolupament i la propietat intel·lectual, ha sumat 2,1 milions d’euros. A finals de juny, l’empresa tenia compromesos altres 1,38 milions, principalment vinculats a la nova planta productiva.
La inversió s’ha finançat amb els recursos generats pel negoci, sense necessitat de nova finançament bancari durant el semestre. La tresoreria s’ha situat prop dels 3,9 milions d’euros i el deute financer brut s’ha reduït fins als 1,58 milions. Així, la companyia manté un deute financer net negatiu de 2,31 milions d’euros, és a dir, disposa de més caixa que deute.
La inversió en recerca, desenvolupament i innovació ha crescut un 18%, fins als 760.000 euros, equivalents al 13% de les vendes del semestre. En paral·lel, l’empresa continua avançant en el seu pla estratègic 2024-2027, que inclou l’evolució cap a un model multitecnològic. A la seva plataforma habitual de cèl·lules mare vegetals hi ha sumat les proteïnes recombinants, amb les quals ha llançat Toleroxyl, i preveu incorporar una tercera tecnologia abans d’acabar el 2026.
Jordi Rovira, director financer i membre del consell, preveu un segon semestre millor que el del 2025, tot i que la comparació serà més exigent després dels resultats dels primers sis mesos. La companyia espera mantenir el dinamisme dels mercats europeus i l’evolució favorable de Llatinoamèrica i Àsia-Pacífic, a més de recuperar progressivament les vendes als Estats Units.