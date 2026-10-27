Tèxtils.CAT impulsa la sostenibilitat tèxtil amb dos nous projectes europeus

Tèxtils.CAT segueix treballant per aconseguir una indústria tèxtil més sostenible. El clúster català dels materials tèxtils avançats, amb seu a Terrassa, ha iniciat dos nous projectes europeus finançats pel programa Erasmus+ que desenvoluparan recursos formatius oberts, marcs de competències i iniciatives de participació d’utilitat directa per a les empreses del sector.
El clúster participa com a soci a FUTURFIBER (Integrating Advanced Sustainable Fibrous Materials into Engineering Curricula), un projecte de 24 mesos de durada coordinat per la Universitat Goce Delčev de Štip que transformarà la recerca publicada sobre fibres naturals i de base biològica, compòsits i tèxtils funcionals en un curs d’accés obert de cinc crèdits ECTS per a estudiants d’enginyeria.
Tèxtils.CAT és també soci de GREENWEAVE (Empowering Adult Learners for Sustainable Fashion and Conscious Consumption), un projecte de 30 mesos de durada coordinat per FØNIX (Noruega) que vol ajudar els adults a adoptar pràctiques de consum sostenible i reforçar la capacitat de les pimes del sector per implementar pràctiques sostenibles i circulars.
Els principals resultats seran un mapatge de les mancances de competències i les necessitats formatives, un paquet de recursos educatius sobre sostenibilitat i economia circular, el repte Green Wardrobe Challenge, de 30 dies per fomentar la reparació, la reutilització i el consum conscient, i campanyes de sensibilització per impulsar la demanda de productes tèxtils sostenibles.