Les vendes de Labiana creixen un un 5,2% el primer semestre del 2026, impulsades per la salut animal

El laboratori farmacèutic Labiana Health va tancar el primer semestre del 2026 amb una xifra de negoci de 41,26 milions d'euros, un 5,2% més que en el mateix període de l'any anterior. La companyia va elevar un 10,2% el seu EBITDA ajustat, fins als 8,2 milions d'euros, en comparació amb els 7,44 milions de la primera meitat del 2025. El marge brut va créixer un 9,2%, fins a assolir els 25,75 milions d'euros i l'EBIT ajustat es va incrementar un 14.2%, situant-se en 6.19 milions d'euros.
De la mateixa manera, el marge brut sobre les vendes va millorar fins al 62,4% enfront del 60,2% registrat el primer semestre del 2025. Per la seva banda, el marge EBITDA ajustat es va situar en el 19,9%, enfront del 19% de l'exercici anterior.
El grup farmacèutic espanyol, originari de Terrassa, manté a la ciutat la planta de fabricació i les oficines comercials de Labiana Life Sciences, la seva divisió de salut animal, que és la que ha impulsat especialment els ingressos. El negoci d'aquesta branca va créixer un 9,6% fins al juny i va assolir els 20,77 milions d'euros, consolidant-se com la principal divisió del grup, amb un 50,3% de la facturació consolidada.
Destaca sobretot el comportament del vademècum propi de salut animal, les vendes del qual es van créixer un 21,4% i es van situar en 7,45 milions d'euros. L'evolució de l'activitat de desenvolupament i fabricació de medicaments per a tercers (CDMO) també va ser positiva: va assolir els 13,32 milions d'euros, un 4% més que en el mateix període de l'exercici anterior.
Per la seva part, la divisió de salut humana va aconseguir unes vendes de 20,49 milions d'euros, un 1,1% més. L'activitat CDMO va avançar 3,1% mentre que el vademècum propi va registrar un descens del 2,5%, condicionat principalment pel diferiment en la liquidació de la participació en els beneficis a Canadà, assenyala el mateix grup.
Espanya i els mercats de la resta del món van experimentar els creixements més grans, amb increments de l'11,3% i del 30,9%, respectivament. La Unió Europea, exclosa Espanya, va mantenir una evolució positiva (+2,5%) i va continuar sent el principal mercat geogràfic del grup, amb el 60,3% de les vendes consolidades.
"Els resultats del primer semestre reflecteixen la continuïtat del creixement de Labiana i la millora de la nostra rendibilitat operativa. Al mateix temps, l'ampliació de capital –de poc més de 5 milions d'euros– i el nou finançament –el febrer van formalitzar un finançament sindicat per un import total de 37 milions d’euros, liderat per Deutsche Bank– i ens han permès reforçar la nostra estructura financera i continuar reduint el palanquejament. A això se suma l'avanç de la nostra activitat d'R+D i registres, amb 22 noves autoritzacions de comercialització en salut animal i humana, que contribueixen a ampliar el nostre portafolis i la nostra presència internacional", assenyala Manuel Ramos, CEO de Labiana.