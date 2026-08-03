Hannun obre la porta a Andbank com a accionista

L’empresa de mobles i decoració artesanal Hannun, nascuda a cavall de Matadepera i Terrassa, ha formalitzat un contracte de crèdit d’un milió d’euros amb Andbank Espanya Banca Privada per reforçar el seu capital circulant i la gestió de la tresoreria. L’operació, comunicada al mercat a través de BME Growth, on la companyia cotitza des de mitjan 2022, incorpora també una opció perquè l’entitat financera pugui entrar en l’accionariat de l’empresa, que avui té domicili al carrer de Còrsega de Barcelona.
Segons ha informat la societat, la pòlissa de crèdit es va signar el 28 de juliol i té un venciment inicial el 28 de juliol de 2027, amb possibilitat de renovació tàcita per un període addicional de dotze mesos.
1,25 milions d’accions
A més dels interessos derivats del finançament, l’acord preveu que, en contraprestació el finançament concedit, Hannun atorgui a Andbank una opció de compra i/o subscripció sobre 1,25 milions d’accions de la companyia per un preu total d’un euro. Aquesta opció, aprovada per la junta general d’accionistes del passat 30 de juny, podrà exercir-se des del seu atorgament i fins sis mesos després de la cancel·lació, ordinària o anticipada, del crèdit.
Si Andbank decideix executar aquesta opció, passaria a controlar aproximadament el 2,47% del capital de Hannun, segons la informació publicada.
Pla de creixement
L’empresa, especialitzada en la comercialització en línia de mobiliari elaborat en tallers artesanals, va presentar el mes de juliol un nou pla de negoci amb el qual estima que aquest 2026 elevarà la facturació fins als 8,25 milions d’euros, un 21% més que l’any passat, i confia a assolir un ebitda positiu el 2027, quan preveu una xifra de negoci de 12,96 milions. L’objectiu per al 2028 és incrementar la seva facturació un 150% i assolir uns ingressos de 17,4 milions d’euros.
Divendres, les accions de Hannun van tancar la sessió al BME Growth amb una cotització de 0,185 euros, fet que situava la capitalització borsària de la companyia en prop de 9,3 milions d’euros.