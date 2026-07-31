Dues empreses familiars de Terrassa s'alien: Fepla representarà J. Esquerda

Dues empreses familiars de Terrassa han unit esforços per reforçar la seva posició al mercat espanyol de la maquinària industrial. Fepla assumirà la representació comercial de J. Esquerda a tot l'Estat, excepte a Catalunya, Andalusia i Galícia, on el fabricant egarenc ja disposa d'agents propis.
L'acord permetrà a Fepla ampliar la seva cartera de representades en l'àmbit del packaging i reforçar la seva oferta de solucions d'envasament dirigides a la indústria. Al mateix temps, J. Esquerda incrementarà la seva cobertura comercial en bona part del mercat espanyol de la mà d'una empresa amb una àmplia experiència en la representació de fabricants de maquinària.
Segons la directora general de Fepla, Sílvia Gimeno, aquesta és la primera vegada que la companyia incorpora al seu catàleg un fabricant amb seu a Espanya, ja que fins ara s'havien centrat exclusivament en fabricants europeus amb seu a fora de l'estat. "L'acord amb J. Esquerda marca un punt d'inflexió i demostra que la col·laboració entre empreses veïnes també té recorregut en l'àmbit de les representacions comercials", assenyala. Gimeno destaca que ambdues companyies comparteixen "valors, proximitat al mercat i una visió comuna de com acompanyar el client".
Fundada el 1975, J. Esquerda està especialitzada en el disseny i la fabricació de maquinària per a processos d'ompliment, tancament, encaixat i enfaixat. L'empresa acumula més de 4.000 instal·lacions en funcionament arreu del món i desenvolupa equips tant semiautomàtics per a envasos de fins a 25 litres com línies completament automatitzades d'ompliment i tancament adaptades a les necessitats dels clients. A més, aposta per tecnologies orientades a reduir el consum de materials i l'impacte ambiental, i disposa de la certificació ISO 14001.
Per la seva banda, Fepla, també amb seu a Terrassa, compta amb més de vuit dècades d'història i representa en exclusiva a Espanya diversos fabricants europeus de maquinària per als sectors del tèxtil, els plàstics, el vidre i els materials tècnics. Amb la incorporació de J. Esquerda, la firma reforça la seva presència en el sector del packaging amb equips orientats a millorar la productivitat, l'automatització i la sostenibilitat de les línies d'envasament.