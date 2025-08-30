Els inversors continuen sense tenir por

Malgrat la retallada a la borsa espanyola després d’haver marcat nous màxims, l’augment de la liquiditat en el mercat -com explicàvem la setmana passada- i les notícies econòmiques estan fent que les borses mantinguin una tendència alcista pronunciada.
Les noves econòmiques que sostenen en part aquest escenari són: Als EUA, els PMI preliminars d’agost han estat bons. El PIB es manté prop del 3% anual. Els resultats empresarials de les tecnològiques com Nvidia tornen a batre les expectatives, mentre que les de cadenes minoristes com Wallmart denoten una baixada del consum i dels resultats prop del 3%, probablement per l’entrada en vigor dels aranzels. De fet, el 80% de les companyies han donat resultats per sobre de les estimacions. L’anunci per part de Jerome Powell d’una baixada de tipus d’interès a mitjan setembre, en la pròxima reunió de la FED, també va animar els mercats, que veuen com es reduiran els costos empresarials i sobretot, personals, amb la possible conseqüència de l’augment del consum. Per contra, la creació de llocs de treball ha afluixat, sense representar encara cap problema preocupant.
A Europa, el panorama no deixa d’estar connectat amb el dels EUA. Els PMI d’agost també han anat marcant bons números, igual que els PIB que es mantenen, malgrat haver davallat a Alemanya i França per l’aplicació dels aranzels. Els resultats empresarials també han mostrat la mateixa tònica de millora dels resultats respecte als esperats, pendents igual que en els EUA, de conèixer la setmana vinent, la dada d’inflació mensual i el deflactor de despeses personals.
Continuem pensant que aquestes polítiques de proteccionisme i desglobalització clarament inflacionistes no podran arribar a funcionar en aquest món actual globalitzat i dominat per la intel·ligència artificial. A més, Trump està trencant el bloc occidental del món més desenvolupat, mentre les aliances de Rússia, la Xina, l’Índia i la resta de BRICS, estan enfortint aquest bloc de països.