Repercussió de la guerra a l’Iran

Una situació de guerra, malgrat estar en una zona permanentment en conflicte, causa cert pànic en els mercats. Moltes vegades els petits i menys experimentats inversors, en realitat molts d’ells petits estalviadors, són els més proclius a sentir pànic i venen en els moments de més incertesa, fent que les borses caiguin de forma sobtada. Aquesta vegada, gràcies a les constants ingerències mediàtiques de dirigents com Donald Trump, els inversors estem una mica més insensibilitzats i les caigudes han estat moderades.
La nova guerra contra l’Iran té diverses derivades. La primera és que els EUA estan duent a terme una estratègia de control del mercat del petroli, especialment sobre el mercat que fins ara abastia la Xina. La segona, i potser més rellevant, és frenar l’impacte negatiu de l’expansió dels col·lectius radicals alimentats per l’estat iranià de forma soterrada però reconeguda. I la que addueixen les parts atacants com a primera, per a nosaltres la tercera, la de paralitzar l’aparell de guerra nuclear iranià i alhora una de les fonts d’armament barat de Rússia.
Ningú pot saber quan acabarà la guerra. El pretès canvi polític a l’Iran no té gaire camí sense una intervenció militar sobre el terreny, ja que el país està fortament militaritzat i armat.
L’impacte econòmic ja s’estima en un retrocés del 0,2% al 0,5% en el creixement mundial, especialment pel bloqueig de l’estret d’Ormuz, per on passa el 20% del petroli. Això ha fet que el petroli incrementés el preu, igual que molts derivats, com el gas natural o fertilitzants plàstics. Per tant, pel que fa a inversió, els principals beneficiats de moment són les companyies petrolieres i d’energia.
La mateixa guerra i l’extensió en el temps afavorirà les empreses d’armament i de seguretat, que, com vèiem la setmana passada, també estan entrant en una nova dimensió tecnològica. Les més afectades momentàniament han estat les del turisme i les aerolínies, especialment a la regió i en l’esquema de connexions aèries global. I llavors, el fet de la incertesa i de la caiguda del creixement afectarà un munt de sectors com el financer i bancari, el de consum, i el de luxe, perquè l’Orient Mitjà aglutina molta part d’aquest negoci.