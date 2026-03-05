Leitat impulsa nous dispositius mèdics personalitzats

El centre tecnològic terrassenc Leitat ha fet nous avenços en el desenvolupament de dispositius mèdics invasius personalitzats gràcies al projecte DiMεD, finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI) a través de la convocatòria Xarxa d’Excel·lència Cervera, coordinada per IDONIAL i que ha comptat també amb la participació d’AIN i Vicomtech.
El projecte ha permès investigar i validar noves tecnologies per crear implants quirúrgics adaptats a les característiques de cada pacient. Entre els resultats destaca el desenvolupament d’implants osteocondrals mitjançant fabricació additiva metàl·lica i la parametrització de nous aliatges biocompatibles, amb l’objectiu d’optimitzar les propietats mecàniques perquè s’ajustin millor a les condicions reals de l’os i el cartílag. A més, s’han incorporat processos avançats de postprocessament i recobriments funcionals que milloren la integració dels implants amb el teixit i afavoreixen la resposta cel·lular.
La recerca també ha permès dissenyar guies quirúrgiques personalitzades orientades a procediments mínimament invasius i desenvolupar un equip d’impressió inkjet per fabricar dispositius mèdics amb hidrogels biocompatibles, materials tous que imiten millor el comportament dels teixits humans.
Models que simulen teixits reals
En paral·lel, Leitat ha avançat en bioimpressió i models que simulen teixits reals que permeten accelerar el desenvolupament de noves teràpies en investigació biomèdica i medicina regenerativa, especialment en teixits complexos com a fetge i artèries.
A més, en l’àmbit de la validació preclínica, Leitat ha treballat en la planificació quirúrgica i la validació in vivo de bioimplants 3D personalitzats.
Els resultats reforcen les capacitats del centre en fabricació additiva, biofabricació i desenvolupament de solucions mèdiques avançades. A més, durant el projecte Leitat ha assolit la certificació UNE-EN ISO 13485:2018 per al disseny de quatre tipologies de productes sanitaris.