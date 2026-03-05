Un egarenc innova en la detecció de l'ús d'IA en treballs acadèmics: "Cal tornar el criteri al docent, però amb dades"

La irrupció de la intel·ligència artificial en l’educació ha obert un debat profund sobre com avaluar els treballs acadèmics. En aquest context, una empresa emergent vinculada a Terrassa ha presentat al saló 4YFN –espai paral·lel al MWC dedicat a “start-ups”– una proposta que vol aportar transparència i confiança al procés d’avaluació. Es tracta d’Authory, una plataforma tecnològica desenvolupada pel terrassenc Nil Gàllego i la valenciana Rosa Garcia. L’eina permet al professorat analitzar el procés d’escriptura i obtenir dades sobre com s’ha elaborat un text.
A diferència dels detectors d’IA convencionals, que acostumen a oferir percentatges opacs sobre la possible generació automàtica d’un text, Authory posa el focus en el procés de creació del treball de l’alumne des que comença fins que acaba. La solució s’integra en eines de “classroom management” i captura els perfils d’escriptura dels alumnes i com fan els treballs: analitza aspectes com el ritme de tecleig, les pauses durant l’escriptura, les revisions del document, la detecció de text enganxat o l’aparició de paraules inusuals i compara totes aquestes dades amb les dels seus companys de classe. Amb aquesta informació, el docent pot comprendre millor com s’ha desenvolupat el treball.
Segons expliquen els seus creadors, l’objectiu no és dictar sentències automàtiques, sinó aportar context i evidències perquè el professorat pugui prendre decisions amb criteri propi.
Tecnologia al servei de la pedagogia
La idea d’Authory neix després d’entrevistar docents de diversos centres educatius, que coincideixen a assenyalar una dificultat creixent: cada cop és més complicat saber si un text ha estat elaborat per un alumne o generat amb eines d’intel·ligència artificial. Davant d’aquesta incertesa, alguns professors tendeixen a desconfiar dels textos massa correctes, mentre que d’altres recorren a detectors que ofereixen resultats poc transparents. “Si l’educació ha de continuar sent un ascensor social, les avaluacions no poden dependre d’algoritmes opacs que donen un percentatge sense context. Cal tornar el criteri al docent, però amb dades”, afirma Gàllego, cofundador i responsable tècnic de la “start-up”.
La proposta d’Authory consisteix precisament a observar el procés d’escriptura en lloc de limitar-se al resultat final. D’aquesta manera, el professor pot veure l’evolució del document i entendre com s’ha construït el text.
La companyia, fundada el 2025 i actualment en fase pre-seed, busca ara centres educatius disposats a provar la tecnologia en entorns reals. Instituts, universitats i centres de formació professional són els primers objectius per validar el sistema.