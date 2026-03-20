Empezar de Nuevo: una via per sortir del sobreendeutament

Arribar a finals de mes ofegat, acumular rebuts impagats, veure com els embargaments amenacen de convertir-se en rutina i pensar que ja no hi ha sortida. Aquesta és la situació de moltes persones que, després d’un negoci fallit, una mala etapa econòmica o una cadena de decisions forçades per la necessitat, entren en una espiral de deute de la qual sembla impossible escapar. Precisament per donar resposta a aquesta realitat neix
, un projecte amb base a Terrassa especialitzat en la Llei de la Segona Oportunitat.
Amb oficina al
carrer de Gaudí, 8, oficina 8, al centre de la ciutat, la iniciativa se centra en l’assessorament i l’acompanyament jurídic de persones insolvents de bona fe que busquen una sortida legal al seu endeutament. Segons explica Jorge Werner, soci director del projecte juntament amb Manel Espinosa, l’objectiu és clar: acostar un àmbit complex del dret a persones que sovint arriben al despatx en un moment límit, tant econòmicament com emocionalment.
La Llei de la Segona Oportunitat, incorporada a l’ordenament espanyol l’any 2015 i reformulada amb més força el 2022, permet que particulars i autònoms puguin obtenir l’exoneració de deutes quan acrediten una situació d’insolvència i han actuat de bona fe. En paraules de Werner,
“la cancel·lació dels deutes funciona” i pot convertir-se en un autèntic punt d’inflexió per a persones que, d’una altra manera, quedarien atrapades en una “fallida perpètua”.
Per al soci director d’
Segons defensa, mantenir una persona durant anys atrapada en un deute impagable l'allunya del circuit econòmic normal, dificulta que pugui reprendre activitat i, en molts casos, l'empeny cap a fórmules de supervivència precàries. La segona oportunitat, en canvi, permet "rehabilitar" financerament i socialment el deutor.
Un dels elements en què més insisteix Werner és en la necessitat de diferenciar-se de determinats operadors que han convertit aquest àmbit en una tramitació massiva i estandarditzada. Critica les grans plataformes que treballen “amb plantilles” i sense estudiar a fons cada cas, un model que, segons diu, està provocant cada vegada més recels als jutjats.
“Nosaltres hem apostat per una gran plataforma tecnològica en format boutique”, resumeix. La frase sintetitza bé la filosofia del projecte: aprofitar eines digitals, automatització documental i sistemes avançats de gestió, però sense renunciar al tracte personal i a una estratègia jurídica feta a mida.
Segons Werner, cada client té assignat un advocat i el cas s’estudia de manera individualitzada “Quan un client hi entra, se’l truca, se li acompanya i se li fa una estratègia jurídica ad hoc” , afirma. Aquest punt, assegura, és especialment rellevant en un context en què els jutges ja no admeten plantejaments superficials. Ara, diu, cal acreditar molt bé l’origen dels deutes, la bona fe del deutor i totes les circumstàncies personals i patrimonials que envolten el procediment.
Manel Espinosa i Jorge Werner, socis directors d`Empezar de Nuevo
Una experiència marcada per la vivència personal
El relat de Werner no és només tècnic. També és personal. De fet, vincula la seva especialització en dret concursal a una experiència familiar directa arran de la crisi del 2007. Aquesta vivència és, segons ell, una de les raons que donen sentit al projecte.
Per això, més enllà de l’activitat empresarial, defensa que l’assessorament en aquest camp té també una dimensió humana evident. Moltes de les persones que arriben al despatx ho fan amb angoixa, por i una forta sensació d’estigma.
Des d’aquesta perspectiva, insisteix que una de les primeres barreres que cal trencar és la desconfiança. Encara avui, diu, hi ha gent que continua pensant que la cancel·lació de deutes és “un bulo” o una estafa. Per això, reivindica la importància de disposar d’un espai físic a la ciutat i d’oferir una primera orientació presencial.
Arrelament local amb vocació estatal
Tot i que el servei es presta a tot Espanya i molts tràmits es poden fer en línia, Werner subratlla el valor del factor local.
“Per a nosaltres Terrassa és importantíssima. Hem nascut aquí”, assenyala. El projecte opera amb vocació nacional, però vol reforçar especialment la seva presència a la ciutat, on considera que encara hi ha marge perquè més persones coneguin aquesta via.
De fet, defensa que a Terrassa hi ha pocs despatxos grans realment especialitzats en aquest àmbit i remarca la importància de poder oferir assessorament de proximitat. En aquest sentit, anima els possibles afectats a apropar-se al despatx per explicar el seu cas, encara que després decideixin no contractar el servei.
Segons la informació facilitada per la firma,
Empezar de Nuevo ha gestionat més de 1.500 casos amb un enfocament basat en el rigor jurídic, i amplia el seu àmbit més enllà de la cancel·lació de deutes particulars: també treballa amb autònoms, microempreses i procediments concursals. Anticipar-se, clau per no agreujar el problema
Un altre dels missatges que deixa Werner és que moltes persones arriben tard a buscar ajuda. Sovint, explica, quan el negoci comença a anar malament es prenen decisions precipitades —deixar de pagar determinats crèdits, prioritzar unes obligacions per davant d’altres o moure patrimoni sense assessorament— que poden empitjorar notablement la situació.
Per això defensa que la cultura concursal i la segona oportunitat haurien de formar part, gairebé, del coneixement bàsic de qualsevol emprenedor. Entendre què pot passar si un projecte fracassa, quines deutes són més sensibles o com protegir-se legalment abans que el problema esclati pot marcar la diferència entre una crisi reconduïble i una caiguda definitiva.
En definitiva,
vol situar-se en aquest espai: el d'un despatx que combina estructura, tecnologia i experiència per oferir una sortida jurídica real a qui arrossega deutes impossibles d'assumir. I fer-ho, a més, des de Terrassa.