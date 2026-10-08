Envio x Envio: transport digital

Envío x Envío ha evolucionat d’una agència tradicional de transport a una plataforma digital que permet contractar i gestionar enviaments de mercaderies. Arnau Baldó va començar a donar forma al projecte el 2017, mentre estudiava Logística i Negocis Marítims. “El que més generava un coll d’ampolla era el càlcul de pressupostos”, explica. L’elevada càrrega de feina que comportava aquest procés allargava la resposta al client i limitava la capacitat comercial de l’empresa.
La companyia va apostar per digitalitzar aquest procés i centralitzar en una mateixa plataforma la consulta de preus, la contractació i la gestió dels enviaments. Actualment, integra més de 700 empreses transportistes i transitàries d’arreu d’Europa i ofereix paqueteria industrial internacional, agrupatge i càrrega completa. La plataforma permet més de 150 sortides diàries des de Barcelona cap a Europa, connexions amb Espanya i Portugal i sortides internacionals des de Madrid, Irun, València i Oporto.
La intel·ligència artificial s’ha incorporat al projecte com una nova eina d’automatització. Des del 2025, Envío x Envío l’aplica en àrees com màrqueting, vendes, tecnologia i operacions. L’empresa compta amb agents capaços d’automatitzar processos com l’assignació de transportistes, la negociació de preus i part de la contractació. “Són capaços de fer el flux complet de contractació de transport de forma autònoma”, assenyala Baldó. Això permet als equips dedicar més temps a tasques de valor i a la relació amb els clients.
El creixement també s’ha reflectit en l’equip, que ha passat de tres persones el 2023 a més de quinze actualment. L’empresa ha doblat la facturació en menys de dos anys i ha comptat amb el suport de programes com Lanzadera i Logistics 4.0 Incubator, així com amb un crèdit ENISA a través de BANC.
Espanya i Portugal continuen sent els principals mercats, però la marca internacional Instant Freight ha permès captar clients d’altres països, inclosos la Xina i els Estats Units.
El pla de creixement passa per ampliar l’oferta de serveis. L’empresa preveu incorporar pròximament el transport marítim a escala mundial, integrat amb navilieres, i més endavant reforçar el transport aeri mitjançant la integració amb aerolínies internacionals.