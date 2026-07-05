Està cara la tecnologia?

És el pa nostre de cada dia que els clients ens preguntin si el mercat està car o barat per continuar invertits en renda variable o mantenir la posició, o bé passar a posicions més conservadores, tot esperant les possibles caigudes o correccions per tornar a entrar a preus de rebaixes.
La veritat és que per saber si és cara o barata una acció, o un sector o un mercat, hem de buscar una manera simple d’indagar-ho i fàcil d’usar per comparar d’una manera fiable i ràpida. Per tal d’aconseguir-ho, normalment usem dos indicadors, el PER (Price Earning Ratio) i el ROE (Return on Equity), i la seva relació, PER versus ROE (Forward P/E i ROE).
El PER és una mesura del preu de l’acció, correspon al preu que es paga en funció del benefici en format 20 vegades, o els anys que un ha d’esperar per recuperar la inversió amb els rendiments generats. Com més baix és, més possibilitats de créixer; com més alt, menys recorregut, sempre comparant valors en un mateix mercat o sector.
El ROE o rendiment sobre el capital mesura la qualitat del negoci i la seva capacitat de generar riquesa amb relació als recursos de capital aportats. Mesurat en %, com més alt, molt més bo i amb una millor disposició a generar rendiments.
Si mirem la relació entre el PER i el ROE, la cosa s’aclareix bastant més, ja que estem obtenint quin valor es paga per cada punt de rendibilitat obtinguda. Com menor és el valor de la relació, més eficient i, per tant, és relativament més barata, mentre que quan el valor de la relació és més alt, és menys eficient i el preu és car, estant ajustat per la qualitat. Si comparem aquesta relació PER/ROE per sectors en la borsa nord-americana (S&P500), veiem que la relació de ràtios ordenades dels més baixos, i per tant més barats i eficients, als més cars, tenim: tecnologia 0.81x, salut 0.97x, consum bàsic 0.98x, financer 1.02x, consum discrecional 1.03x, energia 1.11x, industrial 1.36x, comunicacions 1.41x, serveis públics 1.45x, materials 1.72x i l’immobiliari 6.52x. Per tant, la conclusió és que, malgrat el que pugui semblar, el sector tecnològic és el que més eficientment es comporta i seria el més barat del mercat, mentre el sector immobiliari seria el menys eficient i el més car.