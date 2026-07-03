Fluidra llança un programa de pagarés de 300 milions vigent fins al juliol del 2027

Fluidra ha registrat en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (Marf) el seu desè programa de pagarés, amb un saldo viu màxim de 300 milions d'euros i vigent fins al 2 de juliol del 2027, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Aquest programa té l'objectiu de "continuar impulsant la diversificació de les fonts de finançament" de l'empresa, la qual cosa dona més flexibilitat en el finançament del circulant.
Igual que en els nou programes d'emissió de pagarés anteriors registrats el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025, respectivament, la Societat ha designat a Banca March S.A. com a assessor registrat i a Banc de Sabadell S.A. com a agent de pagaments sota el programa. Totes dues entitats seran a més entitats col·laboradores, juntament amb PKF Attest Capital Markets S.V., S.A.
El programa permet a Fluidra dur a terme emissions de pagarés amb qualsevol termini de venciment que estigui comprès entre tres dies hàbils i 730 dies naturals des de la data d'emissió.