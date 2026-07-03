La Cambra oferirà 21 diagnosis gratuïtes per impulsar el comerç de proximitat

La Cambra de Comerç de Terrassa ha obert una nova convocatòria del Programa de Suport al Comerç Minorista, una iniciativa que aquest 2026 permetrà a 21 establiments de la demarcació accedir a una diagnosi estratègica gratuïta per reforçar la seva competitivitat. El programa, subvencionat íntegrament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Secretaria d'Estat de Comerç, també incorporarà aquesta tardor dos tallers centrats en l'aplicació de la intel·ligència artificial (IA) al comerç.
La convocatòria s'adreça a pimes, micropimes i autònoms del comerç al detall dels municipis de la demarcació de la Cambra de Terrassa. Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de novembre o fins que s'exhaureixin les places, que s'assignaran per ordre d'arribada.
El principal eix del programa són les 21 diagnosis d'innovació comercial previstes per a aquesta edició. Cada comerç rebrà una anàlisi individualitzada del seu negoci, elaborada per personal especialitzat, que culminarà amb un informe de recomanacions per millorar-ne la competitivitat.
L'estudi revisa aspectes com les característiques generals de l'establiment, l'entorn comercial, els factors d'atractivitat, la distribució interior del local, la imatge exterior, l'estratègia comercial, la cultura innovadora i i les possibilitats d’aplicar eines de digitalització. També inclou propostes per reforçar la presència en línia i potenciar els canals digitals de venda.
La responsable de l'Àrea de Comerç de la Cambra de Comerç de Terrassa, Elisenda Moncada, destaca que el programa ofereix "una mirada externa i professional sobre el negoci, amb suggeriments concrets i aplicables". Segons explica, enguany la formació posarà especial èmfasi "en qüestions molt actuals per al comerç, com la visibilitat en les noves cerques digitals, la gestió de les ressenyes i l'ús pràctic de la intel·ligència artificial per reforçar la confiança i la relació amb la clientela".
Dos tallers sobre IA aplicada al comerç
A més de les diagnosis, el programa inclourà dos tallers gratuïts, oberts als professionals del sector amb inscripció prèvia, que se celebraran entre setembre i octubre.
La primera sessió, prevista per al 23 de setembre sota el títol "De Google a ChatGPT: com preparar el teu negoci per a les noves cerques", abordarà els canvis en els hàbits de cerca dels consumidors i com els comerços poden adaptar la seva informació digital perquè sigui més visible en els nous entorns basats en IA.
El segon taller, programat per al 21 d'octubre amb el nom "Com gestionar les ressenyes i els comentaris per generar confiança i vendes amb ajuda de la IA", se centrarà en la gestió de les opinions de la clientela i en l'ús de la intel·ligència artificial per analitzar-les, respondre-les i convertir-les en una eina de suport a l'estratègia comercial.
Més de 600 comerços des del 2004
El Programa de Suport al Comerç Minorista s'impulsa des del 2004 i, en aquests 22 anys, ha beneficiat 627 establiments de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa.
En l'edició de l'any passat hi van participar 21 comerços, principalment dels sectors de la roba i complements (23,8%) i les llibreries (19,05%), tot i que també s'hi van sumar negocis d'alimentació, floristeria, esport i òptica. Territorialment, nou establiments eren de Terrassa, sis de Rubí, tres de Sant Cugat del Vallès i la resta d'Olesa de Montserrat, Castellbisbal i Ullastrell. Els tallers d'aparadorisme nadalenc organitzats en paral·lel van reunir 57 participants.