Hannun preveu créixer un 21% el 2026 i assolir un ebitda positiu el 2027

Després d'un 2025 marcat per la reducció de les vendes però també per una millora de la rendibilitat operativa, Hannun ha donat a conèixer un nou full de ruta amb què preveu recuperar el creixement durant els pròxims tres anys. L'empresa de mobiliari i decoració originària de Terrassa i cotitzada a BME Growth, estima que aquest 2026 elevarà la facturació fins als 8,25 milions d'euros, un 21% més que l'any passat, i confia a assolir un ebitda positiu el 2027.
Les noves projeccions, aprovades pel consell d'administració el passat 26 de juny i presentades a la junta general d'accionistes, substitueixen les que la companyia havia comunicat al mercat en el marc de l'ampliació de capital de finals del 2025.
Per al 2026, Hannun espera incrementar les vendes des dels 6,81 milions d'euros registrats el 2025 fins als 8,25 milions. Aquest augment hauria d'anar acompanyat d'una millora del marge brut, que passaria del 46% al 52%, i d'una reducció de les pèrdues operatives. En concret, la companyia calcula que l'ebitda negatiu es reduirà dels 1,6 milions als 1,06 milions d'euros, una millora del 34%.
La firma atribueix aquestes perspectives a quatre grans palanques de creixement. La primera és l'ampliació del catàleg, amb la incorporació de noves famílies de productes, com ara mobles de teca i roure, cadires i sofàs, per augmentar el valor mitjà de les comandes. La segona és la recuperació de quota als "marketplaces", un canal que va perdre pes durant el 2025. També confia en la revitalització del negoci B2B, amb una recuperació del canal majorista i projectes a mida, amb comandes recurrents i major tiquet mitjà, i en l'expansió de la seva filial Artesta a nous mercats d'Europa Central, com Benelux, Txèquia i Polònia.
Les projeccions van més enllà del 2026. Hannun calcula que la facturació arribarà als 12,96 milions d'euros el 2027 i als 17,39 milions el 2028. Aquest creixement hauria de permetre a la companyia entrar en beneficis operatius, amb un ebitda positiu de 383.000 euros el 2027, i consolidar la millora de la rendibilitat durant el 2028, amb un ebitda projectat d'1,11 milions d'euros.
Aquestes previsions arriben després d'un exercici en què l'empresa va reduir la xifra de negoci un 6%, fins als 6,81 milions d'euros, principalment per la caiguda de les vendes als "marketplaces". Tot i això, va aconseguir retallar els costos d'estructura en prop de 570.000 euros i reduir les pèrdues.
Malgrat l'optimisme del pla de negoci, la companyia recorda que les projeccions no constitueixen cap garantia de compliment i adverteix que dependran de factors com l'evolució de la demanda, els costos o la competència.