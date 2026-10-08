Establiments Viena: salut integrada

La salut i la seguretat sempre han format part de la manera de gestionar Viena, però fa aproximadament deu anys l’empresa va decidir reforçar-ne l’enfocament i consolidar un sistema de gestió preventiva més estructurat, transversal i integrat en la seva activitat. Des d’aleshores, han anat avançant de manera progressiva: identificant i avaluant riscos, adaptant instal·lacions i llocs de treball, millorant processos, formant els equips i incorporant mecanismes de seguiment que els permeten detectar desviacions i actuar-hi. “Intentem que formi part de les decisions del dia a dia i que cada millora en una operativa, un equipament o un lloc de treball incorpori la mirada de seguretat i salut”, assegura Francesc Cuende, cap de Seguretat i Salut en el Treball de Viena.
La salut psicosocial és una de les línies que ha guanyat pes. En la darrera avaluació, Viena ha incorporat una metodologia més participativa i qualitativa, que combina diferents fonts d’informació per conèixer millor la realitat dels equips. A més, disposa d’una plataforma de salut corporativa amb atenció telemàtica, reconeixements mèdics i mecanismes d’acompanyament.
L’adaptació dels llocs es treballa tant amb millores per al conjunt de la plantilla com amb actuacions específiques per a cada persona quan cal. Els darrers anys, l’empresa ha invertit en ergonomia, automatització i simplificació de processos, especialment als centres de producció i als establiments, per reduir l’exposició a factors de risc com la manipulació manual de càrregues, els moviments repetitius o determinades exigències físiques. “Entenem que adaptar no és només actuar davant d’una situació concreta. També significa dissenyar progressivament operatives, equips i llocs de treball que siguin més segurs, accessibles i sostenibles per a les persones al llarg de la seva vida professional”, assenyala Cuende.
La companyia fa un seguiment periòdic d’indicadors d’accidentalitat, de l’execució de la planificació preventiva, de la formació i dels resultats de les auditories, entre d’altres. La reglamentària del 2025 es va tancar sense no-adequacions majors ni menors ni observacions. La plantilla i la representació dels treballadors també participen en la detecció de necessitats a través de diferents canals i el Comitè de Seguretat i Salut.