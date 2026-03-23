Xavier López (Eurecat): "Hem de treballar més en clau ecosistèmica al Vallès per promoure un treball més col·laboratiu”

El centre tecnològic Eurecat, amb seu a Cerdanyola del Vallès, ha arribat a la dècada de vida amb un impacte acumulat superior als 1.250 milions d’euros en la facturació d’empreses i entitats catalanes, tancant el 2025 amb 74 milions d’euros d’ingressos. Durant aquesta dècada, ha registrat 578 actius de propietat intel·lectual, ha generat 455 publicacions científiques d’alta qualitat i ha creat dotze empreses de base tecnològica que han portat al mercat solucions innovadores en camps com els dispositius mèdics i la transformació de materials. En parlem amb el seu director general, Xavier López.
Quina és la contribució d’Eurecat en l’acceleració de la transformació digital del teixit industrial? Eurecat ha hagut d’anar absorbint i desenvolupant aquesta transformació perquè ha estat molt accelerada. S’ha generat molt de coneixement tecnològic, en matèria digital i també en transformació verda, que inclou la descarbonització i la desfossilització d’activitats productives. Sembla que la intel·ligència artificial faci 4 dies que és present a les nostres vides, però nosaltres ja hem desenvolupat mig miler d’aplicacions d’IA, no només generativa, i hem aportat solucions a les empreses que en els seus entorns sectorials tenien problemàtiques o reptes per abordar.
En els darrers temps es parla molt de la necessitat de tenir sobirania tecnològica. Estem en el camí correcte? Cada vegada és més prioritària aquesta necessitat així com evitar la dependència exterior i aquest aspecte pren especial rellevància en l’àmbit digital, amb tecnologies com la Internet de les Coses, la intel·ligència artificial aplicada o la computació quàntica, però també són fonamentals en altres àmbits, com les matèries primeres crítiques, on la innovació tecnològica juga un paper clau. S’ha de continuar generant tecnologia pròpia per reduir la dependència tecnològica respecte a altres regions del món en sectors estratègics, també per impulsar l’autonomia industrial i enfortir la capacitat productiva, la competitivitat i la resiliència econòmica enfront de restriccions externes o crisis.
Quins han de ser els sectors estratègics en el present i futur? A Catalunya, sectors com la química, la mobilitat, l’alimentació, la salut i les indústries auxiliars de tots aquests àmbits són especialment rellevants i tots ells s’enfronten a grans reptes vinculats a la digitalització, la sostenibilitat i la circularitat. Al país no ens podem permetre que aquests sectors perdin competitivitat. Dit això, també hem d’invertir en la generació de nova indústria vinculada a noves tecnologies transversals, com la robòtica cognitiva, la quàntica, els semiconductors i altres.
Com afectarà la integració de la IA d’última generació en els llocs de treball? Ningú té una bola de vidre i és molt difícil saber-ho. Hi haurà un percentatge de professions que es veuran molt afectades, però també se’n generaran de noves, tot i que no a la mateixa velocitat. Ens podem trobar en la paradoxa de que desaparegui un volum significatiu de llocs de treball i, en canvi, s’estigui generant una demanda de perfils professionals que el sistema d’educació no està generant. Nosaltres, en molts casos, recomanem a les empreses que, en primera instància, analitzin si poden ajudar el seu personal a adquirir aquestes noves competències i coneixements, abans d’anar al mercat laboral a cercar perfils que costen molt de trobar.
I en la productivitat empresarial? Si parlem de processos industrials, es calcula un increment de productivitat del 10% al 30% en processos optimitzats amb IA. Així mateix, es preveu una reducció d’aturades no planificades de fins al 30-50% amb manteniment predictiu i una reducció de defectes del 20-40% amb sistemes de visió artificial. A Eurecat, fa anys que estem implementant la IA per incrementar l’eficiència i la productivitat de les empreses. Hem desplegat més de 500 projectes d’intel·ligència artificial amb grans corporacions i amb petites i mitjanes empreses en els darrers 10 anys.
Si hagués de definir dues prioritats tecnològiques per al país de cara al 2030, quines serien? La computació quàntica, àmbit en el qual des d’Eurecat estem invertint en unes infraestructures realment avançades per acompanyar les empreses en el desplegament d’aquesta tecnologia, que es preveu que tindrà grans impactes a mig i llarg termini en sectors com la medicina/salut/biotecnologia, les finances, la logística, i la ciberseguretat, entre altres. Una altra seria la robòtica avançada o cognitiva, que marca una revolució: els robots ja no es limiten a executar ordres, sinó que, gràcies a la intel·ligència artifical, comencen a percebre, aprendre i adaptar-se al seu entorn. A Eurecat fa anys que vam fer una aposta decidida per la robòtica cognitiva, integrant els nostres coneixements de robòtica avançada i intel·ligència artificial. Aquesta, denominada IA física, tindrà un impacte disruptiu en molts sectors industrials, però també en l’àmbit social.
Sempre s’ha dit que el Vallès és un dels principals motors de Catalunya. Com d’important és per Eurecat estar present en aquest territori? Aquí tenim presents tots els agents: universitats i centres de recerca potents, centres tecnològics rellevants com Eurecat, associacions, gremis, clústers… I un sector industrial molt diversificat i competitiu de petites i mitjanes empreses. Sempre diem que aquest ecosistema territorial del Vallès té més realitat que visibilitat; entre tots no hem sabut vendre aquesta gran realitat distintiva del nostre territori. Hem de treballar encara més en clau ecosistèmica, per promoure i sistematitzar entre tots els agents un treball més col·laboratiu.
