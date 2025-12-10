La Cecot ha traslladat al ministre d’Indústria, Jordi Hereu, un paquet de prioritats que considera essencial per reforçar la competitivitat de les empreses catalanes en els àmbits de l'energia, talent, innovació, infraestructures, sòl industrial i reducció de la burocràcia. En una reunió celebrada aquest dimarts a Madrid, la patronal va remarcar que aquests reptes condicionen el dia a dia del teixit productiu català, integrat majoritàriament per pimes i empreses familiars.
El president de la Cecot, Xavier Panés, i el secretari general, Oriol Alba, es van reunir amb el ministre per compartir diagnosi i explorar mecanismes de col·laboració estable entre el Ministeri i la patronal amb seu a Terrassa. La trobada s’emmarca en la línia de treball que la Cecot manté des de fa anys per situar les necessitats de la indústria en l’agenda estatal.
Durant la reunió, Panés va insistir en la importància d’adaptar les polítiques industrials a la demografia empresarial real del país: “La indústria catalana és, sobretot, pime i empresa familiar. Si volem avançar cap a la sobirania industrial i tecnològica que Europa reclama, calen polítiques pensades des del territori i per la demografia empresarial real del país”.
La trobada dona continuïtat al contacte iniciat amb el Ministeri el 2024, quan Hereu va visitar la seu de la Cecot a Terrassa. Llavors, ambdues parts ja van coincidir en la necessitat de potenciar la indústria com a pilar econòmic i estratègic, enfortir la sobirania industrial europea, i coordinar les polítiques públiques entre diferents ministeris per donar resposta real a la demografia industrial catalana, formada majoritàriament per pimes.
La Cecot va valorar positivament la predisposició del ministre a mantenir un diàleg continuat i es va oferir a aportar diagnosi, experiències, empreses i polígons per a projectes pilot.
Treball en paral·lel pel Pacte Nacional per a la Indústria 2026–2030
La reunió amb el Ministeri coincideix amb l’activitat que la Cecot està desenvolupant a Catalunya en relació amb el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026–2030. La patronal va reunir divendres una trentena d’empresaris amb el director general d’Indústria de la Generalitat, Xavier Roca, per analitzar el procés de concertació i traslladar-hi les prioritats del teixit productiu.
Entre les demandes principals, la Cecot va subratllar la necessitat de disposar d’una política energètica que redueixi costos i modernitzi la xarxa, d’atreure talent jove cap a la indústria i d’impulsar la innovació i la digitalització. També va reclamar un eix estratègic específic per als polígons industrials, amb actuacions calendaritzades i pressupost clar.
Visió integral i coordinada per a la política industrial
En coherència amb aquesta línia de treball, la Cecot ha emfatitzat al Ministeri la necessitat d’un enfocament integral de política industrial, que involucri Indústria, Transició Ecològica, Transports, Economia i Empresa i Transformació Digital, per abordar reptes que afecten de forma transversal el teixit productiu: costos energètics, xarxa elèctrica i seguretat de subministrament, infraestructures i mobilitat, simplificació administrativa, digitalització i innovació.
La patronal ha reiterat que el sector industrial català, format majoritàriament per pimes i empreses familiars, és clau per arrelament territorial, ocupació de qualitat, innovació i generació de valor afegit, i que cal aprofitar l’actual conjuntura de fons europeus i impuls polític per reforçar-lo, “tot i que som conscients que una part important dels fons es destinarà a la indústria de defensa, una activitat que es veurà incrementada els propers anys a nivell europeu”.