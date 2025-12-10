Manuel Lao surt de Sacyr després de vendre el seu 5,12% per 150,8 milions

Nerifan, societat controlada per l'empresari terrassenc Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha venut 40.763.153 accions de Sacyr, representatives d'aproximadament el 5,12% del seu capital social, per un import total de 150,8 milions d'euros, segons ha informat aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV),
En concret, l'operació s'ha articulat mitjançant una col·locació accelerada o "accelerated bookbuild offering" dirigida a inversors qualificats, per a la qual Lao ha contractat a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) com a coordinador global i col·locador únic.
La col·locació d'accions de Sacyr s'ha efectuat a un preu de 3,70 euros per títol, el que representa un descompte del 6,5% respecte al tancament de la sessió d'aquest dimarts (3,958 euros).
En completar-se la transacció, Lao ha deixat d'ostentar cap participació en el capital de Sacyr, en el qual va entrar l'any 2021, mentre que la companyia no rebrà cap ingrés derivat de l'operació pel fet de realitzar-se íntegrament amb accions existents.
El procés de col·locació va començar de forma immediata i Citi es va reservar el dret a donar-lo per finalitzat en qualsevol moment i amb un curt preavis.
Lao va subscriure amb Citi un contracte de col·locació en els termes habituals per a aquest tipus d'operacions en bloc. L'oferta, que no va implicar la col·locació pública en cap jurisdicció, es va dirigir únicament a inversors qualificats en l'Espai Econòmic Europeu i el Regne Unit, quedant exclosos mercats com Estats Units, Austràlia, Canadà, Japó o Sudàfrica, d'acord amb les restriccions legals i de registre aplicables.
Segons els registres de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera és el principal accionista de Sacyr amb el voltant del 14,6% del capital, seguit de José Manuel Loureda (Prilou), amb el 6,7% i Grupo Corporativo Fuertes amb el 6,3%. Per sota de Manuel Lao figura Rubric Capital Management amb el 4,43%.
Aquesta decisió, adoptada després d'"un període de maduració i creixement de valor de la companyia", s'emmarca en el procés de rotació d'actius que duu a terme Nortia Capital, segons ha informat la firma en un comunicat.
Nortia manté una cartera d'inversions diversificada amb l'objectiu de fer créixer a mitjà i llarg termini el capital. Fins a la data ha realitzat inversions en energies renovables, "foodtech", hotels, infraestructures i immobiliari. És també un dels inversors de referència a Merlin Properties.
Sacyr cau un 5% a borsa
Les accions de Sacyr queien gairebé un 5% en els primers compassos de la sessió d'aquest dimecres, després de la col·locació acelerada del 5,12% del seu capital per part de Nerifan.
Sacyr liderava les caigues de l'Inex 35 amb un descens del 4,95% cap a les 9.20 hores.