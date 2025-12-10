La Cambra de Comerç de Terrassa llança el programa Suport al Tutor de Pimes i Micropimes, una iniciativa dissenyada per facilitar la participació de les petites empreses en el nou model de la Formació Professional (FP) Dual. Ho fa juntament amb la Cámara de
España i amb la col·laboració de la Fundació Caixabank Dualiza, la Fundació Bertelsmann i amb el cofinançament del Fons Social Europeu+.
El programa ofereix a les pimes la figura del tutor extern, un professional amb experiència que acompanya el tutor de l’empresa en diverses tasques: coordinació amb el centre educatiu, selecció i seguiment de l’alumnat, suport en la planificació de l’aprenentatge i assistència en gestions administratives. Aquest acompanyament permet a les petites empreses assumir amb confiança el seu paper com a agents formatius, superant barreres històriques com la manca de personal, el desconeixement del procés o la burocràcia, destaquen des de la Cambra.
A partir del canvi de normatiu realitzat en la FP Dual “les pimes i micropimes han d’assumir un paper formatiu actiu, i l’acompanyament als tutors és fonamental”, explica José Luis Bonet, president de la Cámara de España. “Facilitar aquesta transició és clau per a l’èxit del model dual, especialment en un teixit empresarial, on el 99,8% de les empreses són pimes.”
El programa ha demostrat la seva efectivitat en l’edició 2024-2025 on 76% de les empreses participants no havia treballat abans amb FP dual. Gràcies a l’acompanyament de tutors externs, aquestes pimes se n’han adonat de la seva importància com a agents formatius i han tingut accés a eines i recursos que els han facilitat la integració del model dual en el seu dia a dia.
Les 18 cambres de comerç desplegades a tota Espanya que participen en el programa proporcionen suport gratuït i personalitzat als tutors d’empresa, optimitzant la qualitat de l’aprenentatge dels estudiants i evitant la sobrecàrrega de les pimes.
La Cambra de Comerç de Terrassa se suma a aquesta nova edició 25-26 reforçant així la xarxa territorial de suport a les pimes, promovent la qualitat i l’expansió de l’FP dual i consolidant les petites empreses com a actors clau en la formació dels futurs professionals. "Aquesta col·laboració també contribueix a un teixit empresarial més competitiu, capaç d’afrontar els reptes del mercat amb professionals millor preparats", defensen des de la corporació terrassenca.