Fluidra amplia el seu ecosistema digital amb una inversió estratègica a Hotta

Fluidra, empresa vallesana especialitzada en equipaments i solucions connectades per al sector de la piscina i el "wellness", ha anunciat una nova inversió estratègica a través del seu braç inversor, Fluidra Ventures. La companyia amb seu a Sant Cugat ha apostat per Hotta, una empresa emergent "climate-tech" especialitzada en sistemes de recuperació de calor alimentats per les operacions del centre de dades, una solució que incrementa el portfolis de serveis digitals de Fluidra per a piscines comercials.
La proposta de valor de Hotta se centra en un sistema innovador: utilitza unitats modulars de centres de dades que processen càrregues de treball digitals i, alhora, generen energia tèrmica. Aquestes unitats se situen en les instal·lacions del client o prop d'elles, i es connecten directament als sistemes d'escalfament d'aigua de la piscina. D'aquesta manera, els operadors de piscines comercials tan sols utilitzen Hotta com farien amb un escalfador tradicional: sense inversió inicial, amb menors costos energètics i sense cap complexitat afegida.
La calefacció és una de les principals fonts de despesa energètica en piscines comercials, arribant a representar fins al 30% del consum total. L’ús de la tecnologia de Hotta pot arribar a reduir els costos de calefacció fins a un 70%, gràcies a un sistema d’"infraestructura com a servei", on la mateixa empresa gestiona tant el subministrament tèrmic com les operacions digitals.
"Amb aquesta inversió, seguim avançant en la nostra visió d’oferir experiències aquàtiques energèticament eficients i sostenibles", afirma David Tapias, director d’innovació de Fluidra. "El model d'infraestructura com a servei de Hotta s'alinea perfectament amb les necessitats dels operadors de piscines comercials que busquen reduir costos, complir amb els objectius de carboni i evitar interrupcions operatives", afegeix.
Integració amb l’ecosistema digital de Fluidra
Amb aquesta operació, Hotta s’afegeix a altres empreses del portafoli de serveis digitals de Fluidra, com Lynxight (seguretat de piscines amb intel·ligència artificial) i Datapool (una eina de bessó digital que permet monitorar, analitzar i optimitzar en temps real el rendiment energètic, hídric i operatiu).
A més de l’aigua de piscina, la tecnologia de Hotta pot escalfar dutxes, zones de spa o sistemes de climatització, aportant així una gran flexibilitat i adaptabilitat a diferents entorns.
Hotta ja compta amb implantacions reeixides en marxa. Amb aquesta col·laboració, Fluidra i Hotta preveuen impulsar estratègies conjuntes de comercialització, integració tècnica i l'ampliació de l'energia tèrmica baixa en carboni en els principals mercats de piscines de tot el món.