Els Premis Cambra ballaran al ritme de l'Esbart Dansaire de Rubí

Els Premis Cambra 2026 tornaran a apostar per un format que va més enllà del tradicional lliurament de guardons. La cerimònia, que tindrà lloc el pròxim 16 de juliol al Casino de Rubí, estarà vertebrada per les actuacions de l'Esbart Dansaire de Rubí, que ha creat diferents coreografies inspirades en les categories premiades per convertir la dansa en el fil conductor de l'acte.
La proposta manté la línia d'innovació que la Cambra de Comerç de Terrassa ha impulsat en les darreres edicions dels seus premis i busca vincular el reconeixement empresarial amb un dels principals referents culturals de la ciutat amfitriona. Sota la direcció artística d'Adriana Monté, l'Esbart presentarà peces concebudes específicament per a l'ocasió, relacionades amb els àmbits que reconeixen els guardons.
La cerimònia se celebrarà al recentment remodelat Casino de Rubí, reforçant el caràcter itinerant dels premis i la voluntat d'implicar els diferents municipis de la demarcació. No és la primera vegada que Rubí acull aquests guardons. Ja ho va fer el 2012 al pavelló de La Llana i el 2018 al teatre municipal La Sala. En aquesta ocasió, però, l'edició pren un significat especial per la coincidència amb el 140è aniversari de la Cambra de Comerç de Terrassa, constituïda el 29 de juny de 1886.
L'entitat va ser la primera cambra de comerç creada a Catalunya i la cinquena de l'Estat, en un moment en què el fort desenvolupament industrial de Terrassa, especialment del sector tèxtil, va impulsar la necessitat d'un organisme que representés i defensés els interessos del teixit empresarial. Des d'aleshores, la institució ha acompanyat l'evolució econòmica de la demarcació, des de la consolidació industrial fins als reptes actuals de la internacionalització, la digitalització, la sostenibilitat i el suport a l'emprenedoria.
El president de la Cambra, Ramon Talamàs, destaca que celebrar l'acte a Rubí "té un valor especial, tant pel pes industrial i empresarial de la ciutat com pel context commemoratiu dels 140 anys de la Cambra". Segons assenyala, la ciutat "representa molt bé la capacitat del territori per generar activitat econòmica, innovació i compromís empresarial".
Una entitat centenària
L'Esbart Dansaire de Rubí és una de les formacions de referència de la dansa catalana d'arrel tradicional. Fundat l'any 1923, ha desenvolupat una trajectòria de més d'un segle dedicada a la conservació, la difusió i la renovació escènica de la dansa popular catalana. La seva feina ha estat reconeguda amb distincions com el Premi Nacional de Dansa i la Creu de Sant Jordi.
Des de setembre de 2024, la direcció artística recau en Adriana Monté, que ha impulsat la proposta escènica d'aquesta edició dels Premis Cambra, concebuda per integrar cultura i activitat empresarial en una mateixa cerimònia.
Durant l'acte es lliuraran els guardons a Isotubi, en la categoria d'internacionalització; Window Sight, en innovació en la transformació digital; Herix, com a millor iniciativa emprenedora; Vicente Torns, en l'àmbit de l'estratègia ESG, i la família Braun, propietària del grup B. Braun, que rebrà el Premi Cambra a la Trajectòria Empresarial.