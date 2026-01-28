Forcadell reforça l’aposta pel Vallès amb una nova oficina a Terrassa

La consultora immobiliària Forcadell consolida la seva presència al Vallès amb la inauguració d’una nova oficina a Terrassa. La nova seu substitueix les antigues ubicacions dels carrers d'Arquimedes i del Cardaire i centralitza tota l’operativa que la companyia ja desenvolupava al municipi.
L’oficina, situada a la carretera de Martorell, 8, ha estat concebuda com un espai més ampli, modern i funcional, pensat per donar resposta a les necessitats actuals i futures de l’equip local, format per més de 30 professionals. El nou emplaçament incorpora més zones de reunió i atenció personalitzada als clients, amb l’objectiu de millorar l’eficiència operativa i la qualitat del servei.
L’acte d’inauguració ha aplegat clients i professionals del sector i ha comptat amb la presència del segon tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa, Xavier Cardona, així com del CEO de Forcadell, Ivan Vaqué, i de la gerent del grup, Mireia Vila, entre altres directius. Durant l’acte, Vaqué ha remarcat que la nova oficina “és una mostra clara de l’aposta de Forcadell pel Vallès” i que permet afrontar amb solvència el creixement previst mantenint els estàndards de qualitat en el servei immobiliari.
Un dels pilars d’aquesta estratègia territorial va ser la integració, el 2024, de Finques Esvillar a Terrassa, una operació que va permetre incrementar en més d’un 30% la cartera de comunitats administrades i reforçar el lideratge de la companyia al Vallès Occidental. En aquest sentit, la direcció del grup preveu continuar impulsant el creixement orgànic i analitzant possibles integracions que aportin encaix estratègic.
Des de la nova oficina de Terrassa, Forcadell ofereix serveis d’administració de finques, gestió de lloguers i comercialització d’immobles residencials, així com l’accés a l’assessorament especialitzat de la resta d’àrees del grup, com els immobles corporatius, la consultoria immobiliària, l’assessoria jurídica, l’oficina tècnica i la corredoria d’assegurances.
Fundada el 1958, Forcadell és una de les principals consultores globals del mercat immobiliari espanyol, amb prop de 200 professionals i presència a diverses ciutats com Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Barcelona, Palma, Madrid i Sevilla. L’obertura de la nova seu a Terrassa referma el paper del Vallès com una de les zones clau en l’estratègia de creixement del grup.