Forcadell reforça l’aposta pel Vallès amb una nova oficina a Terrassa

La consultora immobiliària concentra l’activitat local en un espai més ampli

  La nova oficina de Forcadell a la carretera de Martorell
  L'acte d'inauguració de la nova oficina de Forcadell

Publicat el 28 de gener de 2026 a les 13:52

La consultora immobiliària Forcadell consolida la seva presència al Vallès amb la inauguració d’una nova oficina a Terrassa. La nova seu substitueix les antigues ubicacions dels carrers d'Arquimedes i del Cardaire i centralitza tota l’operativa que la companyia ja desenvolupava al municipi.

L’oficina, situada a la carretera de Martorell, 8, ha estat concebuda com un espai més ampli, modern i funcional, pensat per donar resposta a les necessitats actuals i futures de l’equip local, format per més de 30 professionals. El nou emplaçament incorpora més zones de reunió i atenció personalitzada als clients, amb l’objectiu de millorar l’eficiència operativa i la qualitat del servei.

L’acte d’inauguració ha aplegat clients i professionals del sector i ha comptat amb la presència del segon tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa, Xavier Cardona, així com del CEO de Forcadell, Ivan Vaqué, i de la gerent del grup, Mireia Vila, entre altres directius. Durant l’acte, Vaqué ha remarcat que la nova oficina “és una mostra clara de l’aposta de Forcadell pel Vallès” i que permet afrontar amb solvència el creixement previst mantenint els estàndards de qualitat en el servei immobiliari.

 

  L`acte d`inauguració de la nova oficina de Forcadell

Un dels pilars d’aquesta estratègia territorial va ser la integració, el 2024, de Finques Esvillar a Terrassa, una operació que va permetre incrementar en més d’un 30% la cartera de comunitats administrades i reforçar el lideratge de la companyia al Vallès Occidental. En aquest sentit, la direcció del grup preveu continuar impulsant el creixement orgànic i analitzant possibles integracions que aportin encaix estratègic.

Des de la nova oficina de Terrassa, Forcadell ofereix serveis d’administració de finques, gestió de lloguers i comercialització d’immobles residencials, així com l’accés a l’assessorament especialitzat de la resta d’àrees del grup, com els immobles corporatius, la consultoria immobiliària, l’assessoria jurídica, l’oficina tècnica i la corredoria d’assegurances.

Fundada el 1958, Forcadell és una de les principals consultores globals del mercat immobiliari espanyol, amb prop de 200 professionals i presència a diverses ciutats com Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Barcelona, Palma, Madrid i Sevilla. L’obertura de la nova seu a Terrassa referma el paper del Vallès com una de les zones clau en l’estratègia de creixement del grup.

