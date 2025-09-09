La Cecot ha presentat el servei HelpEmpresa –que ofereix diagnòstic integral i assessorament empresarial i acompanya a les empreses per ajudar-les a consolidar-se i créixer, reestructurar-se o fer un tancament ordenat, en el cas que sigui necessari– als responsables de la Regió de Macedònia Central i a l’agència de desenvolupament grega Anatoliki, en el marc del projecte europeu PROACTsme. La trobada ha servit per compartir bones pràctiques i explorar la possible aplicació del model català a Grècia.
ProactSME és un projecte cofinançat pels fons Interreg de la Unió Europea, en el qual participen Catalunya, Macedònia Central, Mazòvia (Polònia), Møre og Romsdal (Noruega) i Lituània, amb el suport de la Universitat de Limerick. Està dissenyat amb l'objectiu que diferents regions europees treballin conjuntament per copsar quins són els serveis que, de manera proactiva, les institucions públiques poden oferir a les pimes i com fer-los arribar, sense necessitat que els empresaris hagin de requerir-los en primera instància.
La directora del servei, Laura Sallent, ha explicat el paper de la Cecot i el context europeu que va motivar la creació de HelpEmpresa, especialment la Directiva 2019/1023, que insta els estats membres a desenvolupar mecanismes d’alerta primerenca contra la insolvència. El coordinador, David Pomés, ha detallat el funcionament del servei i els seus itineraris –consolidació i creixement, reestructuració o tancament ordenat– i ha posat en valor la xarxa d’experts col·laboradors. Des del 2021, més de 1.200 empreses catalanes han rebut assessorament per part de HelpEmpresa, principalment pimes i autònoms del sector serveis.
També s’ha presentat el programa Reempresa, que facilita el relleu de negocis i evita el tancament d’empreses mitjançant la compravenda. Ambdós serveis compten amb un sistema digital avançat, basat en Microsoft 365 i enriquit amb eines d’intel·ligència artificial, que permet fer diagnòstics predictius i detectar tendències de mercat a partir de dades agregades.
"La bona acollida de HelpEmpresa i Reempresa a Macedònia Central posa de manifest la capacitat de les pimes catalanes i de la Cecot per liderar iniciatives transformadores. Aquesta cooperació transnacional reafirma el compromís compartit de donar resposta als reptes econòmics i socials i de construir un teixit empresarial europeu més fort, resilient i sostenible", consideren des de la patronal amb seu a Terrassa.