Grup Zanini: capitals humans

La primera edició del Reconeixement Cecot a la Gestió del Talent ha recaigut en el Grup Zanini per la seva aposta sostinguda pel desenvolupament del talent intern, la promoció professional, la mobilitat i la formació contínua.
En un mercat en què alguns perfils són difícils de trobar, especialment en enginyeria, Zanini combina la captació externa amb una aposta clara per retenir les persones que ja formen part de l’organització. La promoció interna és la via prioritària quan apareix una nova posició, tot i que determinats llocs tècnics o vinculats a la innovació poden requerir coneixement extern. “Busquem competències tècniques però també valors humans, i aquest balanç no sempre és fàcil de trobar”, assenyala Gloria Poal, directora de Recursos Humans de la companyia, que assegura que “un cop la gent s’incorpora a Zanini és freqüent que la seva estabilitat sigui alta. Tret d’excepcions, la nostra rotació és baixa”.
L’empresa té clar que avui els professionals busquen més que mai que el projecte els engresqui, els atregui i els permeti desenvolupar-se de forma sostinguda. “La nostra cultura és de respecte mutu i de treball en equip, i apostem per la innovació tecnològica fent que els llocs de treball siguin enriquidors”, destaca Poal.
Per afavorir el desenvolupament professional, Zanini disposa de l’eina PDR (Performance & Development Review), que permet fer seguiment de l’acompliment i conèixer els interessos i inquietuds dels treballadors. Aquesta eina també ajuda a identificar oportunitats de mobilitat geogràfica.
La formació és un altre pilar. L’empresa manté els programes tècnics i ha ampliat l’oferta cap a les habilitats interpersonals i el benestar, amb continguts de salut, nutrició o mindfulness per a tota la plantilla. El procés de transformació digital del grup també comporta nous itineraris formatius intensius. “Fins i tot en moments de crisi hem mantingut un nivell elevat de formació”, assegura Poal.
La dimensió del grup obre una altra via de desenvolupament. Zanini ofereix possibilitats de mobilitat entre els centres corporatius i les plantes i, en determinats casos, entre països. Les preferències dels treballadors es recullen a través de la PDR i els moviments es gestionen conjuntament entre els equips de Recursos Humans locals i corporatius.