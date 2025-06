De magatzem de distribució a fàbrica-laboratori: GSN Farma trasllada la seva seu a Terrassa

El laboratori de complements alimentaris GSN Farma, que el 2022 va ser adquirit pel Grup Fedefarma, produirà des de Terrassa. Una nau, al número 28 del carrer del Llobregat, que va operar com a magatzem de la cooperativa de distribució farmacèutica, és remodelada per convertir-se en la seu de l’empesa, que abans d’integrar-se al grup tenia domicili a Pinto (Madrid).

“És una nau d’uns 17.000 metres quadrats que des de començaments dels anys vuitanta havia estat el magatzem de referència de la cooperativa, fins al 2020, que es va inaugurar el magatzem de Palau i vam tancar el de Terrassa”, explica Xavier Casas, president del Grup Fedefarma. Amb l’adquisició de GNS Farma el 2022, “vam veure l’oportunitat d’aprofitar aquest actiu. És una nau molt gran, amb molta capacitat per al futur creixement que esperem que tingui el laboratori. També vam pensar que era positiu per al grup que el laboratori estigués més a prop del nostre centre d’actuació principal, que és Catalunya”, detalla Casas.

A finals de l’any passat van començar les obres d’adequació, uns treballs que podrien acabar entre finals d’aquest any i principis del vinent, per donar pas després a la instal·lació de maquinària industrial –ja negociada i adquirida–, les proves i inspeccions sanitàries. “Podrem funcionar al 100% cap al segon trimestre del 2026”, estima Casas, que explica que les antigues instal·lacions de GSN Farma a Pinto ja estan tancades i que, de moment, la producció la fan per contracte, a través de tercers.

21 milions d’euros

La inversió de l’operació de trasllat a Terrassa ascendeix a 21 milions d’euros, dels quals 13 corresponen a les obres. El grup ha rebut una subvenció de 250.000 euros del programa Projectes Singulars del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.

A l’immoble del carrer del Llobregat, GSN Farma, que compta amb una trajectòria de gairebé 30 anys, no ocuparà d’entrada els 17.000 metres quadrats. Disposarà d’espai per a oficines, àrea d’investigació, sales blanques de fabricació “amb qualitat de medicament, amb qualitat farmacèutica” –explica Casas– i emmagatzematge. També hi haurà un “museu de la farmàcia”. “La idea no és que sigui un laboratori tancat, sinó que permeti al soci, a farmacèutics, a escoles, a estudiants... poder visitar i veure de primera mà com és tot el procés de fabricació, des que es dissenya fins que es fabrica un medicament”, indica Casas. La previsió és que quan la primera fase estigui en marxa, hi entrin a treballar una cinquantena de persones.

A la nova seu, GSN Farma podrà fer tant fabricació pròpia, com fins ara, així com obrir la porta a CDMO (per a tercers). Tot i que l’empresa es dediqui a complements alimentaris, les instal·lacions estaran preparades per a la producció de medicaments “primer, perquè encara que la legislació no ens obligui a aquest nivell de qualitat, tenim un compromís farmacèutic com a Grup Fedefarma, i segon, perquè dins de l’estratègia a mitjà termini contemplem començar a fabricar també medicaments”, precisa Casas.

Està previst que la nova nau tingui una instal·lació fotovoltaica de 400 kWh i que dels excedents se’n puguin aprofitar els veïns a través d’una comunitat energètica.

“Amb aquest projecte continua la nostra vinculació amb Terrassa”, destaca Casas, que recorda que la nau del costat és d’Acofarma, laboratori farmacèutic format per 19 cooperatives que es reuneixen en tres grans entitats, una de les quals és Fedefarma.