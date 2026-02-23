Més contractes que al desembre però lleugerament per sota de fa un any

El Vallès Occidental ha començat el 2026 amb un augment de la contractació laboral si comparem les dades d'aquest gener amb les del mes anterior, el desembre, però una petita disminució en comparació amb el mateix període de l'any passat, és a dir, el gener del 2025.
Segons les dades recollides en l'últim informe de seguiment del mercat de treball de l'Observatori del Vallès Occidental, durant el mes de gener s’han registrat 21.663 contractes amb lloc de treball a la comarca. La majoria han estat per temps determinat. De fet, del total, el 40,1% (8.677) han estat indefinits i el 59,9% (12.986), temporals.
Entrant en més detall, pel que fa a la tipologia, el 36,8% dels contractes han estat indefinits ordinaris i el 41,2% eventuals.
La contractació laboral ha augmentat un 6,3% respecte del mes de desembre, amb 1.278 contractes més, per l'embranzida de la modalitat indefinida. Els contractes fixos han crescut un 20,4% (+1.472 contractes), mentre que els temporals s’han reduït lleugerament (-194; -1,5%).
En comparació amb el gener del 2025, en canvi, la contractació ha descendit un 0,8% (164 contractes menys). En aquest cas el decreixement s'explica per la davallada de la contractació indefinida (-307; -3,4%), ja que s'ha experimentat un lleuger augment de la temporal (+143; +1,1%).
Cinc expedients i 107 afectats
D'altra banda, al gener s’han registrat cinc procediments de regulació d’ocupació que han afectat 107 persones a la comarca. Del total d’assalariats, 79 han estat afectats per mesures de reducció de jornada, 22 per extinció i sis per suspensió de contracte.
Al desembre van ser 11 els expedients i 326 les persones afectades i el gener del 2025, dos i 59, respectivament.
Territorialment, les persones afectades el gener del 2026 es localitzen a quatre municipis, entre els quals destaquen Castellbisbal (71) i Santa Perpètua de Mogoda (20). Pel que fa als sectors, la indústria (99) concentra el gruix de persones afectades, seguit dels serveis (8).
A Terrassa s'ha registrat un expedient d'extinció amb dues persones afectades en el sector serveis.