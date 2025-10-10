Indra i Ficosa s’alien per col·laborar en el sector de la defensa

El grup Indra i Ficosa Inversión–societat holding vinculada al grup Ficosa, amb centre tecnològic a Viladecavalls– han signat una acord d'intencions per col·laborar en el sector de la defensa. En concret, l’aliança abordarà el desenvolupament d’equips electroòptics amb capacitats de suport a la conducció i vigilància LSAS (Local Situational Awareness System) per als vehicles VCR 8x8 Dragón i VAC.
El president executiu d’Indra Group, Ángel Escribano, i el conseller de Ficosa Inversión, Javier Pujol, han destacat que totes dues companyies treballen amb plans d’inversió orientats a la vertebració d’un teixit industrial sòlid. Segons han explicat, aquesta aliança reflecteix la capacitat tractora d’ambdues empreses.
Alhora, han subratllat la importància d’aprofitar al màxim les capacitats tecnològiques de les empreses espanyoles per millorar els continguts tecnològics i els sistemes de defensa de la indústria estatal.
L’acord també aporta capacitats de prototipatge, industrialització i fabricació, especialment en l’àmbit de l’electrònica, així com col·laboracions en desenvolupaments tecnològics disruptius.
Indra –diu en un comunicat– aporta a aquesta aliança les seves tecnologies duals, la seva experiència com a empresa tractora de la indústria de defensa en grans consorcis i la seva capacitat per generar ocupació de qualitat. A Catalunya compta amb dotze seus —set a Barcelona, tres a Girona, una a Lleida i una a Tarragona— i més de 3.500 professionals.
Per la seva banda, Ficosa Inversión aporta, a través de les seves participades, tecnologies duals que permeten avançar cap a una major autonomia tecnològica en el sector de la defensa a Espanya. Alhora, permet aplicar la seva llarga experiència en el desenvolupament de tota la cadena de valor aigües amunt, involucrant a una elevada quantitat d'empreses de nivell 2 i nivell 3 que es veuen integrades en aquest desenvolupament del teixit empresarial. Actualment compten amb un equip humà a Catalunya d'aproximadament 2.000 col·laboradors, dels quals 1.200 són enginyers i tècnics.
Ficosa Inversión, societat de la família Pujol, participa en Ficosa International i Idneo Technologies, dedicades al desenvolupament i comercialització de solucions de visió, detecció, connectivitat i sistemes electrònics avançats i de gestió d'energia per a automoció, mobilitat i defensa.