Innovació alimentària amb segell de Terrassa a Food4Future

Leitat tornarà a tenir un paper destacat a la nova edició de la fira tecnològica del sector de l'alimentació i les begudes Food 4 Future 2026, que se celebrarà dimecres i dijous al Bilbao Exhibition Centre. El centre tecnològic terrassenc hi presentarà dotze solucions orientades a accelerar la transformació de la indústria alimentària cap a models més eficients, sostenibles i digitalitzats.
En el marc del seu 120è aniversari, Leitat exhibirà al seu estand (2F617) un conjunt de desenvolupaments que combinen biotecnologia, intel·ligència artificial i nous processos productius. L’objectiu és reduir la pressió sobre els recursos naturals, impulsar l’economia circular i optimitzar la producció alimentària.
Entre les principals línies de treball destaquen les proteïnes alternatives obtingudes a partir de microalgues, fongs o insectes, així com la valorització de subproductes vegetals per convertir-los en ingredients d’alt valor afegit. També s’hi inclouen tecnologies de texturització de proteïna vegetal per desenvolupar anàlegs carnis.
Un altre dels eixos rellevants serà la impressió 3D d’aliments, amb sistemes capaços de dissenyar productes enriquits amb nutrients microencapsulats adaptats a diferents perfils de consum com infants, gent gran o esportistes. En aquest àmbit, Leitat també mostrarà la integració de processos de cocció, refrigeració i mesura de textura dins les mateixes impressores.
En l’àmbit de la digitalització, el centre presentarà sistemes de visió avançada (RGB, multiespectral i hiperespectral) per al control de qualitat i la detecció de contaminants, així com el prototip ASTRAL, un sistema fotònic amb intel·ligència artificial aplicat a la supervisió contínua dels processos industrials.
La directora de l’Àrea de Biorecursos i Tecnologies Agroalimentàries de Leitat, Montse Jorba, subratlla el paper de la recerca aplicada: “Treballem per oferir alternatives reals que redefineixin la cadena alimentària, des de la valorització de subproductes fins a noves fonts de proteïna. L’objectiu és aportar valor afegit sense renunciar a la qualitat nutricional ni a l’experiència sensorial”.
Més enllà de la presència expositiva, Leitat participarà també en el programa del congrés amb una ponència i una taula rodona centrades en la sobirania alimentària i les estratègies circulars per millorar l’eficiència del sector.
També prendrà part de la fira l’empresa emergent terrassenca Bio2Coat, que hi presentarà les seves solucions de recobriments i pel·lícules comestibles per a la conservació d’aliments frescos, orientades a allargar la vida útil dels productes i reduir el malbaratament alimentari.