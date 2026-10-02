Kerm Pharma nomena Xavier Pont com a nou director general

Kern Pharma ha nomenat Xavier Pont com a nou director general, càrrec en el qual liderarà la gestió i les prioritats estratègiques del Grup Indukern per a impulsar el seu creixement i reforçar la consolidació, va informar en un comunicat.
L’empresa farmacèutica ha valorat que Pont s’incorpora amb més de 30 anys de trajectòria professional en l’assessorament empresarial i ha desenvolupat la seva carrera com a soci de Deloitte i al capdavant del sector de “Life Sciences & Healthcare”. “Afronto aquest nou repte amb entusiasme, atret pel potencial de Kern Pharma i per l’oportunitat de contribuir, juntament amb tot l’equip, al desenvolupament i la priorització de les iniciatives clau. Assumeixo la responsabilitat amb el compromís d’acompanyar a l’organització en una nova etapa de creixement, cohesió i ambició compartida”, ha explicat Xavier Pont, que s’ha incorporat com a director general de Kern Pharma.
Amb aquest nomenament, el vicepresident del Grup Indukern i president i CEO de Kern Pharma, Raúl Díaz-Varela, continuarà exercint les seves funcions com a president i conseller delegat, mentre que Pont assumeix a partir d’ara la direcció general de la companyia.
Pont ha treballat de manera continuada en l’àmbit de “Life Sciences & Healthcare”, acumulant experiència en entorns estatals i internacionals i en projectes vinculats a estratègia, gestió i visió de negoci en el sector.