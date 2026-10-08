Kern Pharma forma 78 residents de farmàcia hospitalària de tot l'Estat

Kern Pharma ha format 78 residents de farmàcia hospitalària de tercer any de tot l'Estat. El laboratori farmacèutic terrassenc ha impulsat una nova edició d'Aula FIR conjuntament amb la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
L'objectiu de la iniciativa és ampliar i reforçar les competències professionals dels residents de farmàcia hospitalària, complementant la seva formació clínica amb altres àrees clau per al seu desenvolupament.
El programa ha tornat a comptar amb el doctor Josep Ribas, excap de servei de l'Hospital Clínic de Barcelona i director d'Aula FIR. El curs ha comptat amb ponents de referència a nivell internacional.
Pepa Martínez, directora de Kern Pharma Biologics, la línia de la companyia egarenca especialitzada en fàrmacs biosimilars i medicaments hospitalaris, destaca que el programa "ofereix als residents una visió transversal de la seva professió i eines pràctiques per afrontar els reptes de l'entorn hospitalari".
Segons Cecilia Martínez, presidenta de la SEFH, Aula FIR "aporta un valor diferencial en una etapa clau de la residència, en complementar la capacitació clínica amb coneixements i competències que faciliten la incorporació a l'exercici professional i reforcen la relació del farmacèutic hospitalari amb el pacient i l'equip assistencial".