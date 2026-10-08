El nou Carrefour de Terrassa pren forma: obres a finals del 2027 amb una transformació per a Can Parellada

El projecte per transformar l’actual Carrefour de Can Parellada en un gran centre comercial ha concretat aquest dijous alguns dels aspectes que van més enllà de la pròpia activitat comercial. Carrefour Property i Carmila han presentat a la Cambra de Comerç de Terrassa la proposta urbanística, que preveu intervenir en més de 40.000 nous metres quadrats de l’entorn amb nous espais públics, zones verdes, vials i equipaments. Una transformació que l’Ajuntament vol aprofitar també per reduir l’aïllament històric de Can Parellada i millorar-ne les connexions amb la resta de la ciutat.
Els promotors han situat a finals del 2027 l’inici previst de les obres, tot i que el calendari queda condicionat a l’obtenció de les diferents llicències i informes sectorials. L’objectiu continua sent posar en funcionament el nou equipament durant el segon semestre del 2030.
Una de les principals novetats és precisament la nova relació amb el barri. Segons ha explicat el director general de Carmila, Alberto Rodríguez, "l’actual centre comercial dona l’esquena a la zona situada al costat del carrer d’Alemanya, de manera que els veïns han de fer actualment una volta per accedir-hi". El nou projecte planteja obrir una connexió directa amb aquest carrer, amb espais oberts i terrasses, per a que el centre comercial quedi integrat en el teixit urbà i que l’accés des del barri sigui natural.
La transformació de l’entorn també incorporarà nous espais verds i de joc i un equipament esportiu. El regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha anunciat també que aquest àmbit acollirà el trasllat del circuit de BMX, una actuació que vincula a la proposta del Pla de Barris de Can Parellada i ha defensat que el barri ha de ser un dels principals beneficiaris de la transformació. En aquest sentit, ha assenyalat actuacions sobre carrers, places, itineraris, mobilitat i seguretat per reforçar la connexió de Can Parellada amb la resta de Terrassa.
Els treballs es desenvoluparan per fases per evitar el tancament de l’actual hipermercat. Es compatibilitzaran les obres amb l’activitat del centre, han assegurat els promotors, encara que això impliqui allargar els terminis i incrementar els costos de construcció. D’altra banda, l’actual hipermercat Carrefour es mantindrà, sense ampliació, mentre que la galeria comercial serà objecte d’una reestructuració integral. La mitjana superfície exterior també es reconvertirà i, segons els promotors, ja s’han tancat acords amb un gimnàs i un restaurant.
El nou complex arribarà a unes 1.906 places d’aparcament, davant de les aproximadament 1.500 actuals. La superfície comercial se situarà al voltant dels 60.000 metres quadrats i els promotors mantenen la previsió d’assolir fins a nou milions de visites anuals i generar més de 3.000 llocs de treball.
Comerç local i impacte al centre
La dimensió del projecte també ha obert el debat sobre la seva incidència en el comerç existent. Els promotors han anunciat la intenció de contactar amb els comerciants de Terrassa per facilitar-ne la incorporació al nou centre, "amb condicions especials" que tinguin en compte les particularitats del comerç local.
Al mateix temps, Cardona ha admès que l’arribada de grans marques a Can Parellada pot comportar riscos per als eixos comercials actuals, especialment si algun operador opta per traslladar-hi la seva activitat. El regidor, però, defensa que el consistori ha de treballar perquè els diferents formats siguin complementaris i que la ciutat aprofiti l’arribada del projecte. "Ens ajudara a millorar i dinamitzar Can Parellada. No parlem d'un nou centre comercial, parlem d'una inversió privada que tindrà un retorn i un impacte amb el que el barri i la ciutat hi sortiran guanyant", ha apuntat Cardona, tot situant la nova operació dins de l’estratègia marcada pel Pla Director de Comerç aprovat el 2025.
El projecte també ha avançat en la seva proposta arquitectònica. El disseny, desenvolupat a partir de referències a la indústria tèxtil i el patrimoni terrassenc, incorporarà transparències, patrons inspirats en els telers, ceràmica i tonalitats terroses, així com vegetació natural i espais a l’aire lliure. La voluntat, segons Maica Fernández, directora de Carrefour Property, és "que l’edifici no es percebi com un element separat de la ciutat" En aquesta línia, la connexió pel carrer d’Alemanya serà una de les peces urbanes principals del projecte. "Volem que sigui part del carrer, una porta d'entrada pel barri i s'integri a la ciutat", ha explicat Fernández.
Amb tots aquests elements, el projecte que Carrefour i Carmila preveuen obrir el 2030 pren una dimensió major dels 59.000 metres quadrats de superfície comercial: l’Ajuntament el presenta com una oportunitat per transformar Can Parellada i connectar-lo millor amb Terrassa, mentre els promotors el plantegen com un nou pol comercial amb una àrea d’influència d’1,4 milions de persones.