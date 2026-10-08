ADENC i BiTer interposen un contenciós contra l'aparcament del Portal de Sant Roc i exigeixen una consulta popular

L'associació ecologista ADENC i el BiciTerrassa Club (BiTer) han presentat un recurs contenciós administratiu contra l'acord del ple municipal que aprova el projecte executiu del futur aparcament del Portal de Sant Roc. Les entitats reclamen l'aturada cautelar de les obres per evitar danys difícils de reparar abans de l'adjudicació de la construcció, que ara mateix es troba en fase de licitació. A més, les organitzacions adverteixen que iniciaran una recollida de signatures per forçar una consulta ciutadana sobre el futur d'aquest espai si l'Ajuntament de Terrassa manté el projecte vigent.
El recurs es va interposar el dilluns 5 d'octubre contra la decisió presa pel consistori el 26 de juny. En l'escrit, les entitats qüestionen la viabilitat econòmica i la necessitat de la infraestructura, a banda de subratllar el seu fort impacte ambiental. Consideren que incentivar l'entrada de més vehicles al centre de la ciutat contradiu els principis de la Zona de Baixes Emissions i perjudicarà la qualitat de l'aire i la salut dels veïns, amb un augment del trànsit especialment als carrers Arquimedes i Galileu.
Consulta popular i bosc urbà
De manera paral·lela a la via judicial, ADENC i BiTer reclamen que s'apliqui l'article 17 del Reglament municipal de participació ciutadana. Aquesta normativa inclou la possibilitat d'impulsar consultes per a projectes que superin els 10 milions d'euros. El pressupost de la reconstrucció del pàrquing s'enfila als 10,56 milions d'euros sense IVA, motiu pel qual consideren necessari que la població pugui decidir sobre la configuració d'una zona emblemàtica que condicionarà els usos de l'indret durant dècades. Segons alerten, el procés participatiu anunciat pel consistori només se centra en el disseny de la superfície, però tirar endavant l'aparcament soterrat impedeix transformar l'espai de 5.600 metres quadrats en un autèntic bosc urbà.
En aquest sentit, denuncien que l'executiu local només vol "maquillar l'aparcament amb algun vegetal". Assenyalen que el projecte actual només deixa 12 centímetres entre la superfície i el forjat per als pendents de drenatge, un volum de sòl del tot incompatible per permetre el creixement de les arrels d'arbres de gran port. Davant la intensa calor estival, descarten solucions basades en tendals o fonts d'aigua i proposen arribar a una cobertura d'ombra del 80 per cent amb arbrat i sòl permeable. Finalment, recorden que el passat 25 de setembre el ple de l'Ajuntament ja va aprovar per majoria el desenvolupament d'un bosc urbà en aquest punt, amb el vot favorable de tots els grups de l'oposició i únicament el vot contrari de les formacions que integren el govern municipal.