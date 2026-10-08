Vuit empreses analitzen amb la Cambra les noves obligacions en IA

La intel·ligència artificial ja forma part de l’activitat de moltes empreses, però el seu ús també comporta noves responsabilitats. El reglament europeu d’intel·ligència artificial (AI Act) estableix obligacions per a les organitzacions que desenvolupen o utilitzen sistemes d’IA i preveu un règim de sancions en cas d’incompliment. Per abordar aquest nou marc normatiu, la Cambra de Comerç de Terrassa va organitzar aquest dimecres una sessió pràctica en què van participar vuit empreses de Terrassa, Rubí i Viladecavalls.
La formació, impartida per Daniel González, responsable de l’àrea d’Internacionalització de la Cambra i especialista en el marc normatiu de la intel·ligència artificial, es va centrar en com traslladar els requeriments de l’AI Act a la realitat quotidiana de les empreses.
Un dels primers passos és identificar quins sistemes d’IA s’utilitzen dins de cada organització i amb quina finalitat. A partir d’aquí, les empreses han de determinar quin paper assumeixen en relació amb cada sistema, valorar les obligacions que poden derivar-se de cada cas d’ús i aplicar les mesures necessàries per afavorir l’alfabetització en IA dels equips.
Durant la sessió, González va advertir també sobre l’anomenada "Shadow AI", és a dir, l’ús de sistemes d’intel·ligència artificial que els mateixos professionals incorporen a la seva activitat sense un control corporatiu previ. Per a la Cambra, les empreses han de conèixer també aquestes eines i establir mecanismes perquè el seu ús es faci amb coneixement de les possibilitats, els riscos i les responsabilitats que comporten.
L’AI Act va entrar en vigor l’1 d’agost de 2024 i la seva aplicació és progressiva. La major part de les disposicions són aplicables des del 2 d’agost de 2026, mentre que determinades obligacions relacionades amb els sistemes d’alt risc s’aniran desplegant posteriorment, amb fites que arriben fins al 2 d’agost de 2028. El reglament preveu també un règim sancionador en cas d’incompliment.
Les exigències varien en funció del tipus de sistema, el nivell de risc, el paper que assumeix l’empresa i l’ús concret de la tecnologia. El reglament regula, entre altres aspectes, les pràctiques prohibides, els sistemes d’alt risc, les obligacions de transparència i les responsabilitats vinculades als models i sistemes d’intel·ligència artificial.
La Cambra integra aquesta formació en el Digital Impulse Hub, l’ecosistema de serveis amb què acompanya les empreses en processos de transformació digital i tecnològica, internacionalització i sostenibilitat.