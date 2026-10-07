Sense corretja: on poden córrer els gossos de Terrassa

És mitja tarda a l’Horta dels Frares, a Vallparadís, i el Coco, un gos d’aigua de quatre anys, ja ha fet dues voltes al recinte abans que la Marta tanqui la segona porta. "Vivim en un pis i aquí és l’únic lloc on pot córrer de debò", explica la seva propietària. Com el Coco, els gossos de Terrassa tenen 13 zones de lliure circulació on poden oblidar-se de la corretja. Vallparadís en concentra quatre, al torrent Monner, al torrent de les Bruixes, a l’Horta dels Frares i a la Devesa, i la resta són a Ca n’Aurell, la Maurina, el Poble Nou, Can Palet II, les Arenes, Can Tusell, la Cogullada, el parc dels Catalans i els jardins de l’Arquitecte Coll i Bacardí, al Roc Blanc.
La majoria són pipicans, recintes amb tanca perimetral i, segons el cas, fonts, bancs i papereres, però n’hi ha que són espais compartits dins de parcs on els gossos només poden anar deslligats en unes franges concretes: de 8 a 10 hores i de 20 a 22 hores al parc dels Catalans i al torrent de les Bruixes, i de 7 a 10 hores i de 19 a 22 hores als jardins de Coll i Bacardí, al Roc Blanc.
La zona de Can Petit, al carrer de la Castellassa, es va desmantellar el 2024 per construir-hi la residència Amunt de la Fundació Ampans. El relleu és la zona que l’Ajuntament construeix des del mes de setembre al carrer d’Ibáñez Aldecoa, entre Camprodon i Tàrrega, a cavall dels barris de les Arenes i Sant Llorenç. L’obra, pressupostada en 43.768,06 euros, té un termini de dos mesos, i el recinte, de 592,75 metres quadrats, tindrà doble porta, font, banc i paperera amb dispensador. Abans que comencessin els treballs, el PSC havia criticat el retard. “Si triguem més de dos anys a fer un pipicà que costa 40.000 euros, ja no parlo d’obres més importants”, va dir Javi García, portaveu adjunt, La quinzena zona anirà al parc del Nord i ha de substituir la prova pilot de la plaça de Rosa Mora, que l’Ajuntament va donar per descartada el gener de 2026, després d’un any, per problemes de convivència. La decisió va dividir el veïnat de Sant Pere, i la Comissió Rosa Mora va arribar a recollir 1.216 signatures per recuperar l’espai. Al ple del 26 de juny, Montserrat Alba, regidora de Parcs i Jardins, va presentar el parc del Nord com l’alternativa definitiva, però el projecte encara és en fase de redacció i no té calendari.
La nova àrea a Ibáñez Aldecoa, pressupostada en 43.768 euros, hauria d’estar llesta a finals de novembre
Tampoc no hi ha data per a l’espai que ha de substituir el de Coll i Bacardí, al Roc Blanc, que de moment continua senyalitzat com a tal. Quan acabin les obres d’Ibáñez Aldecoa i s’obri el parc del Nord, la ciutat tindrà 15 zones de lliure circulació de gossos. A l’Horta dels Frares, la plataforma Colla Canina de Vallparadís recull signatures per demanar un espai més gran i tancat, amb doble porta, més ombra i zones separades per a gossos grans i petits.
Mapa de les zones de lliure circulació de gossos
Per saber-ne més
Espai a l`Horta dels Frares de Vallparadís
Alberto Tallón
VALLPARADÍS
Quatre espais. És el parc amb més espais per a gossos de la ciutat. El de l’Horta dels Frares ja funcionava el 2016, i l’octubre del 2022 se n’hi van sumar dos més, un a la Devesa, després que un grup d’usuaris es queixés que l’espai se’ls havia quedat petit. Al juny, l’Ajuntament va recomanar els del torrent Monner i el torrent de les Bruixes als veïns que es van quedar sense l’opció de la plaça de Rosa Mora.
Zona de lliure circulació de gossos a l`avinguda de Béjar
Nebridi Aróztegui
CAN TUSELL
A l’avinguda de Béjar . El pipicà de l’avinguda de Béjar, entre els carrers de Tramuntana i de l’Alguer, és un dels quatre que l’Ajuntament va projectar el 2016, amb tanca metàl·lica d’1,80 metres, bancs, fonts per als animals i papereres. Actualment és un dels més concorreguts de la ciutat. El 2019 va estar tancat gairebé un mes per una amenaça anònima d’enverinament contra tots els pipicans de Terrassa, que les analítiques van descartar.
Zona de lliure circulació de gossos a Ca n`Aurell
Nebridi Aróztegui
CA N'AURELL
A prop de l’escola França. Ocupa un antic descampat de darrere l’escola França, entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol, els carrers de Fontanella i de Frederic Soler i la plaça de Miquel Utgés. Va sortir del pla que l’Ajuntament va presentar el setembre del 2016 per passar de cinc a nou zones, amb 15.500 metres quadrats en total i un pressupost d’uns 190.000 euros. És un dels més utilitzats de la ciutat.
Cartell en una zona de lliure circulació de gossos
Nebridi Aróztegui
IBÁÑEZ ALDECOA
Les Arenes-Sant Llorenç. La nova zona ocupa una parcel·la municipal qualificada de verd urbà, a tocar de la carretera de Castellar, i s’hi entrarà des del carrer d’Ibáñez Aldecoa. Comparteix l’àmbit amb un hort urbà de 2.809 metres quadrats, que gestionen antics hortolans del torrent del Sagrament, i amb un aparcament provisional per a un centenar de cotxes. Els arbres que ja hi ha a la parcel·la es protegiran amb tanques.
Una persona passejant amb un gos pel parc del Nord
Nebridi Aróztegui
PARC DEL NORD
L’alternativa a Rosa Mora. El parc del Nord és el segon gran parc de la ciutat, amb més de quatre hectàrees davant de l’estació del Nord sorgides del soterrament del tren. Montserrat Alba, regidora de Parcs i Jardins, hi veu “un lloc que és adequat i pròxim” per als gossos de Sant Pere, però encara no s’ha concretat el calendari. La Comissió Rosa Mora diu que des del ple de juny no ha rebut “cap contacte ni cap actualització” municipal. ENQUESTES
Àlex Marín, 26 anys
Alberto Tallón
Àlex Marín, 26 anys: “Aquí pots socialitzar millor amb els gossos”
L’Àlex va al pipicà de l’Horta dels Frares amb el seu gos, l’Stitch. “Aquí pots socialitzar millor amb els gossos. Abans anàvem al Llac Petit; allà té més llibertat, però socialitza menys”, explica. Retreu que el terreny està inclinat, però “tampoc és la fi del món”. La font sol rajar, tot i que ahir no en sortia aigua. A l’hivern hi van cap a les 17 hores per aprofitar el sol, i a l’estiu, cap a les 20 hores.
Joan Carles Urrea, 56 anys
Alberto Tallón
Joan Carles Urrea, 56 anys: “Prefereixo que tinguin més llibertat”
En Joan Carles baixa algun dia de Can Parellada a Vallparadís amb la Biul, que en coreà vol dir estrella. No fa servir els pipicans: prefereix passejar-la lligada pel camí. Creu que aquests haurien de ser més grans, perquè els gossos “venen estressats”, hi pot haver baralles i en surten pitjor que no hi han entrat. Aposta per zones més obertes i de lliure circulació, “que els gossos tinguin més llibertat”.
Sara Soler Sánchez
Alberto Tallón
Sara Soler Sánchez, 14 anys: “A Ca n’Aurell té un munt d’espai per jugar”
La Sara passeja el Teo acompanyada de la seva mare, Marisol Sánchez. Normalment van al pipicà de Ca n’Aurell: “És molt gran i ens encanta perquè té un munt d’espai per jugar”. Com que és tot vallat, el poden deixar córrer. La mare hi troba a faltar les bosses per als excrements que hi havia fa anys, perquè “moltes vegades se t’esgoten”. A Vallparadís hi van per l’entorn i perquè no hi ha cotxes.