El Roc Blanc estrenarà un parc de Nadal infantil

La plaça de Roc Blanc acollirà aquest Nadal un parc per a infants i famílies amb un decorat amb aparença de castell de gel d’almenys 17 metres de llargada, un trenet que el travessarà i una pèrgola convertida en un espai immersiu de llum i so. Serà gratuït i funcionarà del 21 de desembre al 4 de gener. Fonts municipals han confirmat que “és la primera vegada que es fa impulsat per l’Ajuntament i també és la primera vegada que es fa al Roc Blanc”. El consistori ha publicat l’expedient per la licitació, amb un pressupost de 50.820, IVA inclòs.
La iniciativa és del Servei d’Educació, que la planteja com a lleure educatiu per a les vacances i per dinamitzar el barri.
La programació haurà d’oferir cada dia activitats per a infants de zero a tres anys, perquè ara mateix la ciutat té “pocs recursos” per a aquesta etapa, segons l’informe que justifica el contracte.
El castell, d’almenys 4,5 metres d’alçada, serà el centre de la plaça, amb torres, merlets, finestres il·luminades i un mínim de 150 metres de garlandes de llum càlida. El trenet hi farà un recorregut circular al voltant i a través del castell.
Un mínim de 20 arbres de la plaça o de l’entorn es vestiran de llum amb fixacions no invasives: el plec tècnic prohibeix clavar-hi, perforar-los o cargolar-hi res. Sota la pèrgola hi haurà almenys 200 metres de llums amb música sincronitzada i un racó per fer-se fotos. Completaran el parc cinc grans figures nadalenques, una caseta de fusta per a l’associació de comerciants del barri i un personatge nadalenc que farà recorreguts per la plaça i, si l’Ajuntament ho decideix, per l’entorn del mercat.
Els plecs inclouen mesures inclusives. Cada dia hi haurà una hora sense música per a persones amb trastorns de l’espectre autista o amb dificultats per gestionar el soroll, i una cua preferent per a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat i els seus acompanyants.
El parc obrirà cada dia d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. Tancarà el 25 i el 26 de desembre i l’1 de gener, i el 24 i el 31 només obrirà al matí. L’empresa haurà de tenir almenys tres monitors i tot el personal haurà d’aportar el certificat que exigeix la llei per treballar amb infants.
El preu, clau
Les empreses poden presentar ofertes fins al 20 d’octubre a les 14 hores. El preu valdrà 80 dels 100 punts, i els altres 20 premiaran l’assistència tècnica en menys de dues hores en cas d’avaria i un monitor format per atendre persones amb capacitats diverses.
El preu ho inclou tot, del material al personal. Com que el parc travessa el canvi d’any, es pagaran 27.104 euros amb IVA el 2026, quan es farà el muntatge, i 23.716 el 2027, quan es desmuntarà. L’import podrà créixer fins a un 20% si cal afegir dies.
El trenet tindrà una màquina i almenys tres vagons, sistemes de parada d’emergència i un aforament màxim per viatge. L’empresa l’haurà de revisar cada dia abans d’obrir, segons els plecs.
Els llums del Xiu-Xiu ja tenen empresa
L’Ajuntament ha adjudicat a l’enginyeria ICTT la fabricació dels 23 motius de Nadal personalitzats que va licitar al maig: 20 figures del Patge Xiu-xiu per als fanals i tres grans peces inspirades en el dàcar, la garrafa del quinto i la Masia Freixa. L’empresa els farà per 51.794,96 euros, IVA inclòs, poc més de la meitat dels 101.942,50 euros previstos, i tindrà dos mesos per lliurar-los. Les cinc empreses que hi optaven van empatar en eficiència energètica i termini, i el preu ho va decidir tot. ICTT va haver de justificar que una oferta tan baixa era viable.