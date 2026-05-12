Kimaldi reforça la seva presència a Europa amb una nova delegació a França

El fabricant i distribuïdor de sistemes per a la identificació automàtica Kimaldi reforça la seva presència internacional. L'empresa amb seu a la carretera de Rubí, al polígon de Can Guitard, ha anunciat l'obertura d'una nova delegació a França, sota el nom de Kimaldi Solutions SAS. La nova filial estarà dirigida per Greg Maunet i té l’objectiu d’apropar el servei als clients del mercat francès.
Amb aquesta nova implantació, la companyia amplia la seva estructura europea, que ja comptava amb delegacions a Portugal, amb Kimaldi Lusa, i a Alemanya, amb Kimaldi Technologie GMBH.
Segons ha explicat l’empresa, la nova seu respon al creixement de la demanda a França i permetrà millorar l’acompanyament a instal·ladors, integradors i “resellers”, amb un suport comercial més directe i pròxim i una atenció adaptada a les necessitats locals.
El CEO de Kimaldi, Joaquim Garcia, assegura que aquesta obertura “suposa un avenç important” dins l’estratègia d’expansió internacional de la firma. “Volem estar més a prop dels nostres clients, entendre millor els seus projectes i oferir-los un servei més ràpid, eficient i personalitzat”, afirma.
La companyia destaca que aquest moviment reforça la seva estructura i capacitat de servei a Europa.