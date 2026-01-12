La Cambra de Comerç de Terrassa impulsa la internacionalització de les empreses locals

La Cambra de Comerç de Terrassa ha presentat el seu programa de missions comercials internacionals per al 2026, una iniciativa que permetrà a les empreses de la ciutat explorar nous mercats amb un enfocament pràctic i orientat a resultats. Aquesta proposta inclou agendes comercials personalitzades, reunions amb actors clau de cada país i acompanyament especialitzat abans, durant i després de cada missió. A més, algunes destinacions comptaran amb webinars previs per preparar les empreses participants.
Els destins previstos per a aquest any són diversos i estratègics: del 23 al 27 de març, les empreses podran visitar Croàcia i Sèrbia; del 14 al 24 d’abril, Panamà, Costa Rica i República Dominicana, amb un webinar preparatori; del 4 al 8 de maig, Algèria; i del 18 al 22 de maig, Kenya i Tanzània, també amb webinar. A més, entre maig i octubre es realitzarà una missió virtual a Austràlia i Nova Zelanda, també amb webinar. La programació continua amb Romania i Bulgària del 22 al 26 de juny, els països bàltics (Estònia, Letònia i Lituània) del 29 de juny al 3 de juliol, Turquia del 13 al 16 d’octubre, i Qatar del 26 al 29 d’octubre.
Inscripcions obertes
Segons la Cambra de Comerç de Terrassa, participar en aquestes missions facilita a les empreses establir contacte directe amb clients i socis potencials, identificar oportunitats reals de negoci i dissenyar una estratègia internacional sòlida. Les inscripcions ja estan obertes i les empreses interessades poden començar a preparar la seva presència als mercats internacionals. Per a la primera missió, a Croàcia i Sèrbia, la data límit és aquest pròxim divendres, 16 de gener.