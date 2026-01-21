La Cambra de Terrassa analitza les claus del màrqueting digital

El 2026 es perfila com un any exigent per a marques, pimes i emprenedors, en un entorn digital cada vegada més competitiu i saturat d’estímuls. El consumidor és avui hiperconnectat, però també més crític, selectiu, exigent amb els missatges que rep i conscient del valor real dels continguts que consumeix. En aquest context, les estratègies de màrqueting han d’evolucionar per prioritzar la rellevància, la utilitat i l’autenticitat si volen generar impacte i confiança.
Per donar resposta a aquests reptes, la Cambra de Comerç de Terrassa organitza el seminari web “Màrqueting 2026: Claus per créixer en un entorn complex”, que se celebrarà el pròxim dimarts, 27 de gener, de les 10 a les 11 hores, en format en línia. La sessió vol oferir una visió clara sobre com està canviant l’ecosistema del màrqueting i la comunicació digital. Es parlarà de tecnologia, canals i comportament del consumidor amb una mirada pràctica i orientada a la presa de decisions.
Al llarg de la xerrada s’analitzarà l’impacte real de la intel·ligència artificial en el màrqueting i es presentaran aplicacions pràctiques en màrqueting i comunicació per ajudar les empreses a adaptar-se a un context d’incertesa i canvi constant, així com l’evolució de les xarxes socials, els seus formats, algoritmes i oportunitats. També es posarà el focus en els nous hàbits i el perfil del consumidor digital i en com aquests canvis obliguen les empreses a replantejar les seves estratègies de comunicació i venda.
La sessió està pensada per ajudar empreses i professionals a entendre cap a on evoluciona el mercat i com preparar-se per competir amb criteri, enfocament estratègic i visió de futur. En aquest sentit, la sessió també contextualitzarà el paper d’eines com el Kit Digital com a recurs per impulsar processos de transformació digital i adaptació tecnològica del teixit empresarial.