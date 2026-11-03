Premien El Cel de les Oques, Fustes Solanellas i LaFACT per les seves polítiques de recursos humans

El Cel de les Oques, Fustes Solanellas i LaFACT. Aquestes són les tres empreses guanyadores dels Premis Etalentum Terrassa 2026, que també han distingit el periodista Xavi Coral amb el Premi d'Honor per la seva "gran capacitat per crear equips i potenciar el talent jove".
La consultora en recursos humans amb seu a Vic ha donat a conèixer el veredicte aquest dimarts a la tarda en un acte celebrat al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Els guardons s'emmarquen dins la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d'Etalentum, empresa especialitzada en la selecció de personal, amb l'objectiu de reconèixer en l'àmbit local la tasca de les empreses que apliquen les millors polítiques de recursos humans, un àmbit que “ha deixat de ser una qüestió purament operativa per convertir-se en una autèntica eina estratègica per a les empreses”, ha exposat Joel Urquia, gerent d’Etalentum Terrassa, durant l’acte d’entrega.
“Competitivitat empresarial i qualitat humana no són conceptes contraposats”, ha assegurat la tinenta d’alcalde Meritxell Lluís, que ha assenyalat que “les organitzacions que confien en les persones, els ofereixen oportunitats i reconeixen el seu valor són les més ben preparades per afrontar el futur”. En la mateixa línia, la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, ha animat a les organitzacions a “identificar el talent, fer-lo aflorar i donar oportunitats perquè les persones puguin fer créixer les organitzacions i, per tant, també el país”. “Siguem professionals, siguem exigents, siguem competitius, però sobretot siguem humans”, ha afegit Xavi Coral.
Els premis Etalentum es voten a partir d'una llista confeccionada per experts coneixedors del teixit empresarial local i dels seus actors, pertanyents a les principals institucions i associacions, al món acadèmic i financer. En el cas de Terrassa n'han format part representants de l'Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, la Cambra, Pimec Vallès Occidental, la Cecot, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Etalentum.
En aquesta selecció inicial es té en compte la promoció del talent, la creació d'oportunitats formatives i de desenvolupament professional, la implementació de polítiques de conciliació, integració, i benestar, la comunicació i transparència. En aquesta edició eren 28 les empreses que partien com a candidates, repartides en les categories de petita, mitjana i gran empresa. Les guanyadores han estat escollides pels seus conciutadans a través d'una enquesta en línia, a excepció del premi d'honor, que ha estat decidit pel comitè d'experts.
Com a empresa de menys de 25 treballadors, el premi ha recaigut en El Cel de les Oques. S'ha imposat a Capa Signs, Chmlab Group, Graells Puertas Basculantes, Instalaciones Eléctricas Egara, Nova Higiene Activa, Orient Cars, Proline, Serafí i Taverna Guilà.
Fustes Solanellas s'ha alçat amb el guardó en la categoria d'entre 26 i 100 treballadors. Ha aconseguit més vots que Auxicolor, Comser, Lamp, Proquimac, Salt Idiomes, Venair, VOSS i Vytrus Biotech.
Com a companyia amb més de 100 treballadors ha estat distingida LaFACT, que competia amb CELO, Circutor, Gradhermetic, Hercal, Kern Pharma, Pastisart, Pont, Aurell y Armengol, i Telstar.