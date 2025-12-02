La Cambra de Terrassa impulsa un nou programa per fer més sostenibles les pimes industrials

La Cambra de Comerç de Terrassa ajudarà les pimes industrials de la seva demarcació a ser més sostenibles a través d'un nou programa dissenyat conjuntament amb la Diputació de Barcelona i les cambres de Sabadell, Manresa i Barcelona. L'entitat egarenca durà a terme, fins a mitjan 2026, la primera edició del Programa Indústria Sostenible, que servirà com a prova pilot per decidir si s'hi dona continuïtat amb altres edicions en altres cambres i obertes a altres sectors.
En aquesta primera edició, fins a 65 empreses podran rebre suport per accelerar la seva competitivitat i sostenibilitat, de manera totalment subvencionada. La iniciativa busca impulsar la transformació sostenible a les pimes, preparar les empreses per al nou context normatiu i de mercat i enfortir la competitivitat del teixit empresarial alhora que es generen oportunitats de negoci, ha explicat aquest dimarts la responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible de la Cambra de Comerç de Terrassa, Marianella Pereira.
Tres mòduls
El programa està obert a empreses en qualsevol fase de maduresa en l'àmbit de la sosteniblitat o dels criteris ESG (ambientals, socials i de bon govern) que participaran en un itinerari formatiu i rebran acompanyament en sostenibilitat. Es dirigeix a CEOs i comandaments intermedis i s'estructurarà en tres mòduls. El primer, que s'anomena "Sensibilitza-Explora" i on l'objectiu és arribar a 30 empreses, constarà d'una sessió per a CEOs de dues hores i un taller de quatre hores per entendre el marc ESG i com aplicar-lo. El segon, "Implementa", vol arribar a 20 empreses, que es dividiran en dos grups de deu. Hi haurà quatre tallers de quatre hores cadascun centrats en la iniciació a la implentació de la sostenibilitat a l'empresa amb l'objectiu que cada participant creï un full de ruta propi. Al tercer, "Informa VSME", 15 empreses participaran en tres grups de cinc en un taller d'una hora i quatre sessions de mentoria de tres hores cadascuna on rebran orientació per crear l'informe VSME (estàndar voluntari d'informe de sostenibilitat per a petites i mitjanes empreses).
Totes les sessions seran en format presencial a la seu de la Cambra de Terrassa per afavorir l'intercanvi d'idees i experiències entre els participants.
Col·laboració entre administracions i entitats
A més de les quatre cambres de la província de Barcelona i la Diputació, el Programa Indústria Sostenible compta també amb la col·laboració dels Centres Locals de Serveis a les Empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa, és a dir, els dels ajuntaments de Castellbisbal, Olesa de Montserrat, Rubí, Sant Cugat i Terrassa com a agents dinamitzadors de la sostenibilitat empresarial al territori. Les corporacions, a través dels CLSE, són les encarregades d’ impulsar la difusió, la identificació d’empreses i fer possible la connexió amb el teixit productiu local, tot reforçant la col·laboració públicprivada.
“En un territori tan divers com la província de Barcelona, la proximitat és un actiu indispensable i quan col·laborem, quan ens coordinen les administracions i les entitats de suport empresarial, el resultat és una xarxa sòlida que arriba a les empreses allà on són, i que transforma el que podria ser un repte en una oportunitat real”, ha assenyalat Ana M. Martínez, presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona. En la seva intervenció en la presentació d'aquest dimarts, la diputada ha convidat les empreses a “aprofitar la sostenibilitat com a palanca de transformació i innovació” i ha explicat que aquest programa les ajudarà “a prendre decisions estratègiques, a planificar el seu futur, i a preparar-se per a qualsevol exigència reguladora o de mercat que pugui arribar”.
"Les cambres treballem des de la capil·laritat la promoció econòmica del territori i, conjuntament amb la Diputació vam valorar l’impuls de programes que responguin a l’interès de les empreses. Ara mateix la sostenibilitat i la implementació del criteris ESG són eines decisives i aquest programa dona respostes pràctiques i resolutives a les empreses”, ha exposat, per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs, que ha explicat també que “la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa farà el test d’aquest programa que en posteriors edicions s’estendrà a altres àmbits territorials i teixit empresarials”.