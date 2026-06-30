Quatern pren el relleu de la Business Angels Network Catalunya per reforçar la connexió entre inversió i emprenedoria

La Business Angels Network Catalunya obre una nova etapa amb un canvi de nom. La xarxa d'inversió privada impulsada per la Cecot i la Fundació Autoocupació passa a operar sota la marca Quatern, una identitat amb què vol reflectir l'evolució del projecte després de més de dues dècades d'activitat i adaptar-se a un ecosistema emprenedor cada vegada més diversificat i connectat.
La iniciativa va néixer l'any 2002 com una de les primeres xarxes de "business angels" o inversors privats de l'Estat i, des d'aleshores, ha facilitat prop de 20 milions d'euros d'inversió en 140 operacions, amb la participació de més de 235 inversors. Aquest recorregut ha contribuït a impulsar la creació i el creixement d'empreses emergents i altres projectes empresarials innovadors a Catalunya, destaquen els impulsors en un comunicat.
Segons expliquen els promotors, el canvi de marca respon a una evolució que va més enllà de la inversió privada. Amb el pas dels anys, l'entitat ha ampliat el seu paper per convertir-se en un punt de connexió entre emprenedors, empreses, inversors i institucions, en un context en què les fonts de finançament s'han diversificat i la col·laboració és un element cada vegada més rellevant per accelerar la innovació.
Actualment, Quatern acompanya iniciatives empresarials en diferents fases de desenvolupament, tant facilitant l'accés al finançament com posant-les en contacte amb inversors i altres agents de l'ecosistema. La seva activitat també s'ha reforçat amb la participació en la Xarxa d'Inversors Privats d'ACCIÓ (XIP), en projectes europeus de suport a l'emprenedoria i en programes d'innovació oberta orientats a donar resposta a reptes empresarials.
La nova marca també pretén transmetre aquesta ampliació de funcions. Els responsables de la iniciativa assenyalen que les empreses emergents desenvolupen avui la seva activitat en mercats globals, mentre que les empreses consolidades recorren cada vegada més a la innovació externa per mantenir la competitivitat. En aquest escenari, Quatern es presenta com un agent que busca connectar talent, capital i oportunitats de negoci.
El nom escollit recupera el del quatern, una antiga moneda catalana, com a símbol d'intercanvi, confiança i generació de valor. Amb aquesta identitat, la plataforma aspira a consolidar el seu posicionament com a connector entre emprenedoria, empresa i finançament i a continuar impulsant projectes amb potencial de creixement tant a Catalunya com en l'àmbit internacional.