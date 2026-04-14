La Cecot celebra la reforma del reglament d’estrangeria : "És una necessitat demogràfica i econòmica inajornable"

La Cecot celebra la reforma del Reglament d’Estrangeria impulsada pel Govern espanyol en la qual s'emmarca la regularització extraordinària d’estrangers aprovada aquest dimarts. La patronal amb seu a Terrassa la considera un pas endavant per reforçar la seguretat jurídica i facilitar la contractació per part de les empreses.
Eva Canut, advocada i assessora d’estrangeria de l’entitat, afirma que la reforma “és una eina estratègica per a la modernització de l’economia espanyola” i defensa que va més enllà de l’àmbit social. Segons apunta, també és “una necessitat demogràfica i econòmica inajornable” en un context d’envelliment de la població i de pressió sobre el sistema de benestar.
Un dels elements més ben valorats per l’organització és la possibilitat que els treballadors estrangers puguin començar a treballar des del moment de la comunicació de la tramitació administrativa. Aquesta habilitació provisional, que es podria obtenir en unes dues setmanes, "elimina la incertesa del període d’espera i evita que les empreses perdin candidats vàlids per dilacions administratives”, assenyala Canut.
La Cecot també destaca la incorporació de la figura de l’arrelament extraordinari per a persones que ja eren a Espanya abans de l’1 de gener de 2026, fet que permet regularitzar treballadors amb vincles laborals o amb intenció de treballar. “Això suposa per a les empreses la possibilitat d’incorporar legalment talent que ja està integrat en el nostre entorn”, indica l'assessora d'estrangeria.
Pel que fa a les condicions laborals, l’organització valora positivament la flexibilització dels contractes, que permet sumar diferents modalitats sempre que superin els 90 dies anuals; una opció que diuen que s’ajusta millor a la realitat de sectors amb dificultats de contractació o amb una elevada estacionalitat.
A més, la Cecot considera que la reforma, amb l’accés a autoritzacions de residència, pot tenir un impacte positiu en la reducció de l’economia submergida, l'increment de cotitzacions i la generació d'un impacte fiscal net favorable. Tot i això, adverteix que serà clau garantir una tramitació àgil per evitar col·lapses administratius.
L'organització multisectorial també valora que la reforma ofereixi una sortida administrativa a sol·licitants d’asil amb expedients no resolts, permetent-los accedir a una autorització d’arrelament que els habilita per treballar des del moment de la sol·licitud.
Finalment, l’entitat defensa que "facilitar una via de migració regular, ordenada i previsible és el millor mecanisme per prevenir l’explotació laboral i enfortir un model de mobilitat humana ordenat que beneficiï tant l’empresa com el treballador”. Aquesta reforma, conclou, estableix un marc més flexible per cobrir vacants i ofereix un marc legal més segur per a la integració sociolaboral dels treballadors estrangers, cosa que pot tenir un impacte directe en la prosperitat econòmica.